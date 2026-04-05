¿Tienes problemas para pagar tu crédito Infonavit? Estas son las opciones para regularizarlo

Cuando las finanzas personales se complican, cumplir con el pago del crédito de vivienda puede volverse un desafío. Ante este escenario, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece alternativas de apoyo que buscan ayudar a las personas acreditadas a regularizar su situación sin perder su patrimonio.

Una reestructura para retomar el control

Una de las principales herramientas es el programa “Borrón y cuenta nueva por convenio privado”, dirigido a quienes tienen entre una y nueve mensualidades pendientes. Esta opción permite poner al corriente el crédito mediante una reestructura que mantiene el monto de la mensualidad, aunque suma al capital los intereses generados por los pagos no realizados.

Como señala el Infonavit, “es una reestructura que te permite poner al corriente tu crédito cuando tienes mensualidades pendientes de pago”.

Para acceder, es necesario haber agotado el seguro de desempleo, no tener otra reestructura activa y que el crédito no esté en proceso legal. A cambio, se abre la posibilidad de estabilizar la deuda bajo nuevas condiciones acordadas con el instituto.

Además, quienes cumplan puntualmente con sus pagos después de la reestructura pueden recibir un beneficio económico que se aplica directamente al saldo del crédito, cuyo monto depende del nivel de atraso.

Cómo solicitar el apoyo

De acuerdo con el Infonavit, el trámite para acceder a este esquema puede realizarse por diferentes vías, lo que facilita el proceso según las necesidades de cada persona.

Solicitar la reestructura en línea a través de Mi Cuenta Infonavit .

Acudir a un Centro de Servicio Infonavit (CESI) o delegación con identificación oficial y número de crédito o Número de Seguridad Social.

Autorizar a un representante mediante poder notarial o carta poder simple firmada ante testigos.

Este apoyo puede solicitarse hasta dos veces al año. Es importante considerar que el primer pago tras la reestructura incluirá seguros y comisiones acumulados, y que el incumplimiento posterior puede cancelar los beneficios obtenidos.

Mediación para ajustar el crédito

Otra alternativa disponible es la mediación, un proceso gratuito en el que un especialista facilita la comunicación entre la persona acreditada y el Infonavit. A través de este mecanismo se busca alcanzar un acuerdo que permita modificar las condiciones del crédito y hacerlo más viable de pagar.

En este sentido, el instituto destaca que se trata de “una sesión gratuita, en la que el mediador facilitará la comunicación entre tú, como persona acreditada, y el Infonavit, para encontrar la mejor solución al pago de tu crédito mediante un convenio”.

Para acceder a la mediación, es necesario acudir al área de cobranza en una delegación o en el CESI más cercano, donde se evaluará si el caso puede resolverse mediante este esquema.

Estas opciones forman parte de las herramientas que el Infonavit ofrece para apoyar a quienes enfrentan dificultades económicas, con el objetivo de evitar que los atrasos se conviertan en un problema mayor.