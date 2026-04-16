Lanzan en México pruebas de autotoma para facilitar el diagnóstico de VPH e ITS desde casa

El Virus del Papiloma Humano (VPH) y las infecciones de transmisión sexual (ITS) son muy comunes en personas sexualmente activas, se estima que el 80% de la población general padecerá este tipo de enfermedad en algún momento de su vida.

A pesar de que el VPH es una de las principales causas de cáncer cervicouterino, las barreras de acceso y los tabúes culturales han provocado que, según la ENSANUT Continua 2023, sólo el 28.1% de las mujeres de 20 años o más se realicen pruebas de tamizaje periódicas.

Ante lo anterior y con el objetivo de fortalecer la prevención y el diagnóstico científico oportuno en salud sexual, Diagnósfera, plataforma suizo mexicana, lanzó un dispositivo que integra ciencia molecular y tecnología para facilitar el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual y que puede ser aplicado de manera personal desde la privacidad del hogar.

Las pruebas de autotoma representan un cambio de paradigma en el diagnóstico de salud sexual, permitiendo que las personas recolecten sus propias muestras para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH) e Infecciones de Transmisión Sexual de manera privada, confiable y accesible.

A diferencia de los métodos tradicionales de tamizaje, que pueden resultar invasivos o tardados, Diagnosfera ofrece un modelo de autotoma molecular (PCR) guiado con respaldo científico y estándares internacionales.

¿Qué es la autotoma?

Es un método de recolección de muestras que el paciente realiza por sí mismo, eliminando barreras como la falta de tiempo, el estigma, la pena o la incomodidad de una exploración física tradicional. "En países como Australia, se ha demostrado que cuando se utiliza la tecnología de PCR, la autotoma tiene la misma probabilidad de éxito y precisión que una muestra tomada por un profesional de la salud", refiere Judith Escobar, directora de marketing & e-commerce de Diagnosfera.

Ventajas

En el marco de la presentación de la plataforma para la detección precisa de VPH o ITS, la doctora Escobar, explica que su funcionamiento de la prueba se basa en tres pilares:

● Privacidad: El usuario recibe un kit de recolección en casa, lo que permite realizar la toma de muestra en un entorno de confianza y sin exposición innecesaria. espacio más seguro y libre de juicios.

● Rigor científico: Las muestras se analizan mediante pruebas moleculares (PCR) en laboratorios certificados, asegurando una precisión de hasta el 87%, significativamente superior a la citología tradicional.

● Acompañamiento profesional: En menos de 48 horas, el usuario recibe resultados digitales respaldados por una red de especialistas que brindan orientación antes, durante y después del proceso.

“La transición hacia pruebas de base molecular es fundamental, ya que la detección de ADN de VPH de alto riesgo mediante PCR ofrece una sensibilidad clínica superior al 90% en comparación con la citología convencional, permitiendo identificar el riesgo años antes de que se desarrollen lesiones celulares visibles” señaló la doctora Julie Salomón, especialista en Ginecología y Obstetricia.

¿Cómo funciona?

El sistema está diseñado para ser sencillo y discreto:

Solicitud y entrega: El usuario solicita la prueba a través de una plataforma digital https://diagnosferalab.com/ y recibe en su domicilio el kit de prueba sin logotipos, ni etiquetas que revelen su contenido.

Toma de la muestra femenina: El kit incluye un aplicador y un dispositivo (referido como "velo") que se introduce de forma similar a un tampón. Este debe permanecer colocado unos 5 minutos, tiempo durante el cual la persona puede incluso realizar actividades cotidianas

Toma de la muestra masculina/orina: Para los hombres en ciertas pruebas de ITS, se utiliza un vaso colector de orina y un tubo que absorbe la muestra por presión.

Preparación y envío: Una vez obtenida la muestra se coloca en un tubo con un líquido ("buffer") que preserva las células. Se introduce en un cilindro con sello de seguridad y etiquetas discretas para que personal de Diagnosfera haga su recolección y traslado al laboratorio

Resultados y acompañamiento

Una de las características clave de este modelo es que no termina con la toma de la muestra:

Resultados digitales: El paciente recibe sus resultados de forma confidencial a través de medios digitales en un lapso aproximado de dos días tras la recolección.

Acompañamiento médico: El servicio incluye acceso a teleconsultas para explicar los resultados, resolver dudas y, en caso necesario, proporcionar recetas médicas para el tratamiento de infecciones curables.

Seguimiento: El objetivo es evitar que los pacientes abandonen el proceso de diagnóstico (especialmente en casos positivos de VPH), guiándolos sobre los pasos siguientes, como la realización de colposcopías o citologías de base líquida si fuera necesario.

"Este modelo de autotoma busca aumentar la cobertura de tamizaje, que en México es apenas del 16% para pruebas de VPH, acercando la prevención a las personas sin que la privacidad sea un privilegio", indcó al doctora Julie Salomón, especialista en Ginecología y Obstetricia.

Tabúes

En su participación la Dra. Patricia Ortega, jefa del Laboratorio de Citología del Hospital General Regional de León, con la plataforma de Diagnosfera se busca solucionar factores de resistencia detectados por la ENSANUT: la "pena" o vergüenza (19%) y la falta de tiempo (13%), devolviendo la autonomía sanitaria al usuario.

"El panorama epidemiológico en México subraya la relevancia de ampliar el acceso a herramientas de detección temprana, pues se estima que el 80% de la población general se infectará con el Virus del Papiloma Humano (VPH) en algún momento de su vida", señala.

Salud sexual

Más allá del acceso a una prueba, Diagnosfera busca contribuir a una conversación pública más abierta y libre de estigmas en torno a la salud sexual. Su propuesta parte de una premisa clara: la prevención y el diagnóstico temprano son herramientas de autocuidado que aplican a todas las personas, independientemente de su edad o contexto. La iniciativa busca normalizar la salud sexual como un hábito cotidiano, tan común como hacer ejercicio o cuidar la alimentación.

Este enfoque cobra relevancia si se considera que, tan solo en el primer trimestre de 2025, se notificaron más de 180,000 nuevos casos de ITS en México, con mayor concentración en población entre los 18 y 45 años, una etapa donde la prevención suele ser reactiva y no proactiva.

"Cuidarse no debería ser un acto que se esconde, sino una práctica cotidiana basada en información y confianza, libre de estigmas. Al llevar la ciencia al hogar, buscamos reducir fricciones y facilitar que más personas tomen decisiones informadas sobre su salud, con privacidad y acompañamiento”, finalizó la Dra Julie Salomón.

Con este lanzamiento, Diagnosfera busca sumar esfuerzos por modernizar el diagnóstico preventivo en México, promoviendo una relación más cercana, informada y responsable con la salud sexual.