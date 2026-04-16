Wall Street negocia con caídas tras una sesión de récords; espera noticias sobre Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street retroceden levemente la mañana de este jueves. El mercado estadounidense baja tras una sesión de récords para dos de las referencias, mientras los inversionistas esperan noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.20% a 48,366.54 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 0.10% a 7,015.85 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.17% a 23,976.16.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer por la noche que los líderes de Israel y Líbano sostendrán hoy un diálogo directo, para buscar un alto el fuego con mediación estadounidense, luego de seis semanas de enfrentamientos en territorio libanés.

Trump había dicho el martes que la guerra con Irán está cerca de terminar, a pesar de que las fuerzas estadounidenses mantienen un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. Los inversionistas esperan alguna señal de avance hacia el final de esta guerra.

Seis de los 11 sectores principales del S&P avanzan esta mañana, con el de energía (+1.16%) encabezando las alzas tras una fuerte pérdida en la jornada de ayer. Al interior del índice Dow Jones, sobresalen los títulos de Verizon (+2.66%) y Sherwin-Williams (+1.96%).