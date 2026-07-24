Bolsa mexicana recupera terreno; acciones de Volaris lideran los avances

Las bolsas de valores de México avanzan moderadamente la mañana de este viernes. El mercado se muestra cauteloso debido al aumento de las hostilidades en la guerra de Oriente Medio, pero los precios recuperan un poco de terreno ante una corrección del petróleo.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.13% a 66,354.77 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.21% al nivel de 1,341.70 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia se observan comportamientos mixtos. Destaca la aerolínea Volaris, con 2.51% a 13.50 pesos, seguida por Regional, con 2.50% a 130,60 pesos. En el lado de las pérdidas, el mayor descenso es de Asur, con 1.45% menos a 464.58 pesos.

El agravamiento del conflicto en Oriente Medio, que esta semana abrió un nuevo frente, ha impulsado los precios del petróleo, reforzando las expectativas de que el alza de los precios podría repercutir en la inflación. Sin embargo, el precio del crudo WTI hoy corrige 3%.