HR Ratings prevé que Banco Inmobiliario crecerá pese al freno de la construcción

La desaceleración de la construcción provocada por el fin de los megaproyectos federales y el menor gasto destinado a infraestructura no impedirá que Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) mantenga una trayectoria de crecimiento durante los próximos años, de acuerdo con las proyecciones de HR Ratings, que anticipan una expansión promedio anual de 6% en la cartera de crédito de la institución entre el 2026 y el 2028.

"Se esperaría un crecimiento moderado de la cartera de crédito en línea con el comportamiento mixto del sector inmobiliario y el crecimiento observado durante el último año", se puede leer en un reporte de la calificadora sobre la institución bancaria.

Banco Inmobiliario Mexicano inició operaciones como institución de banca múltiple en el 2013 y se especializa en el financiamiento al sector inmobiliario. Su principal negocio consiste en otorgar créditos puente para desarrolladores de vivienda, además de financiamiento empresarial ligado a proyectos inmobiliarios y servicios fiduciarios.

En su reporte de seguimiento, la calificadora prevé que la cartera total del banco especializado en financiar desarrolladores de vivienda pase de 13,221 millones de pesos al cierre del 2025 a 14,150 millones en el 2026, 15,006 millones en el 2027 y 15,751 millones de pesos en el 2028.

HR Ratings atribuyó el entorno mixto del sector a la pérdida de impulso de la construcción vinculada a la inversión pública, mientras que la edificación privada y residencial mantiene un crecimiento, aunque todavía moderado, en medio de presiones por costos y un mercado laboral menos dinámico.

"La edificación privada y residencial mantuvo un crecimiento moderado (...) la construcción total se contrajo debido a la conclusión de megaproyectos federales, los recortes en el gasto destinado a obra pública y la desaceleración en el mercado hipotecario".

La calificadora agregó que las desarrolladoras inmobiliarias han enfrentado dificultades asociadas al aumento de precios y a la debilidad del mercado laboral, factores que limitaron el crecimiento del financiamiento durante el último año.

Mejora en la calidad de la cartera respalda la expectativa

Pese a ese contexto, HR Ratings consideró que Banco Inmobiliario fortaleció su perfil financiero mediante una mejor administración del riesgo crediticio, lo que permitió reducir los niveles de morosidad y mantener una posición sólida de capitalización.

"El Banco muestra un fortalecimiento en sus procesos de originación, seguimiento y cobranza, lo que ha ocasionado que los niveles de morosidad muestren una baja de forma constante".

Entre el primer trimestre del 2025 y el mismo periodo del 2026, el índice de morosidad ajustado disminuyó de 2.9% a 2.3%, mientras que el índice de capitalización neto se mantuvo en 16%, niveles que HR Ratings considera consistentes con una adecuada capacidad para sostener el crecimiento esperado del banco.

La firma también proyectó que la institución conservará una posición sólida de solvencia durante los próximos tres años, apoyada en la generación constante de resultados y un crecimiento controlado de los activos sujetos a riesgo.

"El robustecimiento responde al crecimiento del capital contable mediante una generación constante de resultados y un controlado crecimiento de los activos sujetos a riesgo totales".

Bajo este escenario, HR Ratings concluyó que Banco Inmobiliario podrá mantener una expansión moderada de su cartera aun cuando la construcción atraviesa una etapa de menor dinamismo tras el retiro del impulso que durante los últimos años representó la obra pública, con un mercado donde la edificación privada será determinante para la evolución del financiamiento inmobiliario.