Peso mexicano se deprecia por fortalecimiento del dólar tras comentarios de Trump sobre Irán

El peso mexicano se deprecia frente al dólar este miércoles. La divisa loca cae por segundo día consecutivo, de la mano con sus pares emergentes, ante un fortalecimiento del billete verde tras declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.6097 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.5143 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto deja una pérdida de 9.54 centavos para el peso, equivalentes a 0.55 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.6257 unidades y un nivel mínimo de 17.4875. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, sube 0.12% a 101.15 puntos.

El dólar se fortaleció como refugio después de que Donald Trump afirmó que el memorándum de entendimiento provisional firmado con Irán, que buscaba ⁠negociaciones definitivas, había llegado ⁠a su ⁠fin. La declaración impulsaba la demanda por ⁠activos de refugio.

"La ⁠moneda local pierde ante la fortaleza ⁠del billete verde, considerando un entorno ⁠global de aversión al riesgo y una mayor demanda por los activos de ⁠refugio. Los niveles de soporte y de resistencia se ubican en 17.49 y 17.64 pesos", dijo Monex Grupo Financiero.

Los inversionistas también se preparaban para la publicación de las minutas de la reunión de junio de la Reserva Federal, en la que el banco central mantuvo sin cambios su ⁠tasa de referencia. Sus autoridades anticiparon aumentos en la tasa clave este año.