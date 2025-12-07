Credito puente impulsado por demanda de vivienda

El financiamiento mediante crédito puente en México está mostrando un fuerte repunte, respaldado por un contexto macroeconómico favorable: tipo de cambio estable, inflación controlada y tasas de interés a la baja.

Esto beneficia especialmente a los desarrolladores inmobiliarios, en un momento en que la necesidad de vivienda se combina con un “bono demográfico” que impulsa la demanda.

Según datos del Banco de México (Banxico), la cartera de crédito puente de la banca comercial alcanzó los 112,442 millones de pesos en diciembre de 2024, lo que representa un aumento de 46.4 % respecto a 2020.

Para mayo de 2025, ese monto ya había crecido a 118,954 millones de pesos, lo que confirma una recuperación sostenida del financiamiento para desarrollos residenciales tras la desaceleración provocada por la pandemia de COVID-19.

Las instituciones del sector, como Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) y Multiva, señalan que, pese a factores de riesgo externos como aranceles o incertidumbre económica internacional, la vivienda en México se orienta al consumo interno. Por ello, creen que el déficit habitacional (estimado en unas 8 millones de casas) abre un amplio espacio de crecimiento para proyectos residenciales.

Sin embargo, hay retos. La aprobación de nuevos desarrollos depende de trámites, permisos y licencias de construcción, lo que en ocasiones genera cuellos de botella.

Aun así, con la inercia del programa de vivienda social del gobierno y el interés de la banca privada, el crédito puente parece consolidarse como una herramienta clave para enfrentar el déficit habitacional y reactivar el mercado inmobiliario.