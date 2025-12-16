CMIC en Puebla confía que obra pública suba 30% en 2026

Puebla, Pue. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) espera que en el 2026 pueda detonarse más la obra pública, hasta 30%, con la ejecución de la primera línea del Cablebús.

Gustavo Vargas Constantini, presidente del organismo, consideró que habrá más apertura de las autoridades para considerar a las empresas locales, las cuales tienen capacidad técnica y administrativa.

Dijo que las licitaciones del gobierno estatal están saliendo, por lo cual sus socios están participando en grupos o de forma individual para lograr algunas obras importantes.

Sin embargo, reconoció que la competencia es difícil con empresas foráneas, ya que no sólo basta tener el capital contable, sino demostrar la experiencia y especialidad.

Afirmó que, para las constructoras poblanas este sexenio será importante para tener más participación en obra pública, que en otros años llegó a ser hasta del 50% y la otra parte era en proyectos privados.

“Las autoridades estatales están entendiendo la importancia de aumentar el presupuesto en infraestructura, por lo que sería ideal que destinen 8% de los recursos a este rubro”, comentó.

Vargas Constantini dijo que eso ayudará a generar una mayor participación de los constructores formales, quienes se pronunciaron por hacer más infraestructura sobre todo vial, la cual se descuidó un tiempo, aun cuando la CMIC había presentado proyectos viables para la zona metropolitana.

Consideró que el gobierno del estado debe pensar en proyectos metropolitanos, por la movilidad que se genera de ciudadanos de una localidad a otra para trabajar o estudiar.

Insistió que el reto de las autoridades en Puebla es incrementar la movilidad con más calles pavimentadas con concreto hidráulico, tener más distribuidores y puentes, donde el tráfico en horas pico se volvió complejo.

Explicó que no hay presupuesto que alcance en materia de infraestructura, por ello debe darse una planeación de la obra pública detectando las zonas de mayor prioridad y que tengan un impacto en el desarrollo económico.