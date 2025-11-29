¿Quieres remodelar tu casa este fin de año? Infonavit y Fovissste ayudan

Con el cierre del año llegan las ganas de cumplir con ciertas metas o buscar un cambio. La remodelación del hogar suele ser uno de los propósitos más comunes para mejorar la calidad de vida.

Los programas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) se consolidan como una de las principales alternativas para completar el financiamiento de estos proyectos.

Roberto Reveles, gerente comercial de Inmuebles24 para la Ciudad de México, explicó que antes de elegir algún tipo de financiamiento es clave revisar la situación financiera del propietario y el alcance real del proyecto.

“Si eres derechohabiente del Fovissste o el Infonavit, y tienes planeado renovar tu vivienda o hacerle mejoras, ya sea para habitarlo tú o porque quieras poner la propiedad en renta o venderla, es importante que conozcas cómo puedes apoyarte en los programas de apoyo que ambos organismos ofrecen”, comentó.

Programas del Infonavit

El Infonavit ofrece dos productos principales para remodelación:

Mejoravit

Este crédito permite realizar trabajos como pintura, impermeabilización o cambios en cocina y baño. El monto otorgado va desde 10,318.37 hasta 163,030.21 pesos, sin superar el 90% del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

La tasa de interés depende del monto:

Hasta 41,273.47 pesos: tasa fija de 10% anual, con plazos de uno a cinco años. Más de esa cifra: tasa fija de 11% anual, con plazos de 1 a 10 años.

Entre los requisitos destacan tener relación laboral vigente, estar registrado en una Afore, autorizar consulta de Buró de Crédito y no contar con un crédito vigente del Infonavit.

Equipa tu Casa

Este programa funciona como un monto complementario al crédito hipotecario para compra de vivienda nueva o existente. Permite remodelar, reparar o equipar el inmueble sin alterar su estructura.

Los montos disponibles van de 10,318.37 hasta 68,789.12 pesos, que se depositan directamente en la cuenta bancaria del acreditado para la compra de materiales sin intermediarios.

Las condiciones —tasa de interés, plazo y forma de pago— son las mismas del crédito hipotecario adquirido, ya que el financiamiento se integra a la mensualidad del crédito principal.

Crédito Fovissste

Por su parte, el Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) cuenta con un Crédito para ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda, diseñado para trabajadores que buscan realizar modificaciones en sus inmuebles.

El financiamiento tiene un monto máximo de hasta 498,721.70 pesos (145 UMA), el cual se puede estimar previamente mediante el simulador oficial.

Para solicitarlo, se deben cumplir con requisitos específicos, entre ellos:

Ser trabajador activo.

Contar con al menos 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda .

. No estar en proceso de pensión temporal o definitiva por invalidez, incapacidad o retiro voluntario.

El crédito opera con una tasa de interés entre 4 y 6%, y los pagos se realizan mediante un descuento por nómina del 30% del sueldo básico.