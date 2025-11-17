En el 2026, se regresará a retornos mucho más razonables y moderados anticipan especialistas

Las Afores han logrado plusvalías históricas en este 2025, pero, a decir de especialistas, se espera que el siguiente año dichos rendimientos se moderen.

Durante enero-octubre de 2025, las plusvalías de las Afores ascendieron a 1.1 billones de pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Son las mayores plusvalías que acumulan las Afores en la historia del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Previo al 2025, el año en el que más plusvalías habían logrado las Afores fue en el 2024, con 556,758 millones de pesos.

Juan Hernández, director de América Latina en Vanguard, explicó que desde 1997 hasta el 2024, el retorno anualizado nominal de las inversiones de las Afores fue de 10%, lo cual refleja que “lo han hecho muy bien”.

Sin embargo, el rendimiento nominal logrado por las Afores en este 2025 es de 18 por ciento.

“A las bolsas internacionales les ha ido bien, a México le ha ido bien, las tasas han bajado lo que ha subido el precio de los bonos, entonces la coyuntura ha sido muy positiva y las Afores han hecho un muy buen trabajo manejando portafolios diversificados y han sabido aprovechar bien esta situación macroeconómica del mundo”, dijo Hernández.

El directivo advirtió que una vez que las tasas de interés dejen de bajar, los portafolios de inversión de las Afores resentirán un impacto.

“Si las tasas siguen bajando, la inflación se controla y las tasas vuelven a niveles de 4% en México y de 0 o 0.25 en Estados Unidos, la renta fija contribuirá menos (a los rendimientos)”, detalló el director de América Latina en Vanguard.

Nuestra velocidad de crucero es 10% anual

Por su parte, Andrés Moreno, director de inversiones de Afore SURA, aseguró que este 2025 las Afores acumulan un rendimiento de 18%, el cual se espera que se modere el próximo año.

“La construcción de los portafolios nos lleva a pensar que nuestra velocidad de crucero debe de estar en alrededor del 10 por ciento. Si ahorita estamos en 18%, seguramente va a converger hacia ese 10% que es más consistente con el largo plazo.

“La temporada de las frutas bajas en los árboles a lo mejor la estamos pasando, aunque creo que todavía podemos tener un muy buen año (en el 2026)”, aseguró el director de inversiones de Afore SURA.

Así como los especialistas consultados, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) igualmente ha anticipado que en el 2026 se regresará a retornos “mucho más razonables y más moderados”.

“Este es un año que ha sido muy positivo para los mercados y eso es lo que estamos viendo (en las plusvalías del 2025). Entonces, años muy positivos como éstos, la historia dice que no son todos los años”, resaltó el presidente de la Amafore, Guillermo Zamarripa.