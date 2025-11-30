Tri Femenil inició camino al Mundial con victoria récord

La Selección Mexicana Femenil tuvo un arranque contundente e histórico en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Con una sobresaliente actuación de Charlyn Corral, autora de siete goles, México derrotó 14-0 a San Vicente y las Granadinas en la primera jornada de las eliminatorias de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF) para el próximo magno evento femenil de la FIFA.

A partir de ahora, esta es la victoria más abultada en la historia del Tri Femenil. Rebasó el 11-0 sobre Anguila también conseguido en eliminatorias mundialistas (rumbo a Australia-Nueva Zelanda 2023).

México visitó esta isla con poco más de 110,000 habitantes en el Caribe y se impuso con autoridad, tomando ventaja de 5-0 en la pausa del medio tiempo.

Charlyn Corral, delantera de Pachuca y reciente campeona de goleo del torneo Apertura 2025 de Liga MX Femenil, fue la que acaparó más reflectores por marcar siete veces y llegar a 30 en toda su trayectoria en selección. Se mantiene en el segundo lugar histórico del goleo, únicamente detrás de Maribel Domínguez y sus 82.

Este sábado por la noche también se hicieron presentes en el marcador Jacqueline Ovalle en tres ocasiones; Scarlett Camberos, Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez aportaron uno cada una.

A pesar del escandaloso marcador, el entrenador del Tri, el español Pedro López, considera que todavía hay trabajo que hacer en cuestión táctica.

“Seguramente podemos mejorar en la presión tras pérdida de balón, en situaciones de finalización y no precipitarnos en esa zona, pero estoy contento con la actitud que han mostrado mis jugadoras desde el minuto uno hasta el 95”.

López asumió la dirección técnica en septiembre de 2022, dos meses después de que el Tri Femenil no logró calificar al Mundial 2023 a pesar de jugar el Premundial de CONCACAF en Monterrey, quedando en último lugar del Grupo A frente a Haití, Jamaica y Estados Unidos.

Es por ello que el español sabe que su principal misión es lograr el boleto a Brasil 2027: “Hemos tratado de ser lo más profesionales posible. Tenemos el objetivo de estar en la próxima Copa del Mundo y somos conscientes de que la diferencia de goles puede ser importante en un último partido”, dijo tras la victoria histórica en San Vicente y las Granadinas.

Las eliminatorias para el Mundial 2027 consisten en dos etapas dentro de CONCACAF. En la primera participan 29 selecciones repartidas en seis grupos. En cada grupo se enfrentan todos contra todos a un solo partido, no a ida y vuelta.

Estos partidos se celebrarán entre las Fechas FIFA femeniles de noviembre y diciembre de 2025, así como febrero y marzo de 2026. Los ganadores de cada grupo avanzarán al Octagonal Final CONCACAF W Championship, que se celebrará en noviembre de 2026 y en el que ya están confirmados Estados Unidos y Canadá por ser los mejores rankeados de la confederación.

En la ronda calificatoria para el Octagonal, México forma parte del Grupo A junto a San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses.

El próximo partido del Tri será el 2 de marzo, también como visitante, contra Santa Lucía. El 10 de abril jugará la tercera jornada como local ante Islas Vírgenes Estadounidenses y cerrará el 18 de ese mismo mes, también en casa, ante Puerto Rico.

El inicio con la goleada histórica no es garantía de nada para México. Rumbo al Mundial 2023, el Tri superó la primera ronda como líder del Grupo A con 12 puntos de 12 posibles, superando a Puerto Rico, Surinam, Anguila y Antigua y Barbuda.

Sin embargo, después vino el fracaso del Tri con tres derrotas en el Premundial de Monterrey, lo que marcó su segunda ausencia consecutiva de la Copa del Mundo.

México no disputa un Mundial Femenil de la FIFA en categoría absoluta desde 2015, cuando el torneo se celebró en Canadá. No logró superar las eliminatorias en Francia 2019 ni en Australia-Nueva Zelanda 2023. El objetivo está puesto en Brasil 2027.