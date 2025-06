Tricolor Sub 20 Femenil sub campeona de Concacaf

La Selección Femenil perdió su invicto en el partido por el título del Campeonato Sub 20 de la Concacaf, al caer 3-2 ante Canadá, en un juego que se definió en tiempos extra.

Las canadienses ganaron su tercer título, que se suma a los obtenidos en 2004 y 2008. Mientras que, el Tricolor no refrendó el triunfo del certamen 2023. Ambas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos, en la que ganó el equipo mexicano 4-2.

En el Estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, Costa Rica, Chukwu encontró la redención en el minuto 120’+2’ al marcar el gol del triunfo para su nación.

Por México, Montserrat Saldívar rescató el empate en dos ocasiones, al minuto 61 vía penal, lo que llevó a los tiempos extra con un marcador 1-1, y después en el primer tiempo extra, al 96’ igualó las acciones con el 2-2, pero fue en la recta final que Canadá sorprendió y puso el 2-3 que sentenció el duelo a su favor.

El equipo dirigido por el Director Técnico Doriva Bueno llegó invicto a la final al ser líder del Grupo B, y con su boleto asegurado a la Copa del Mundo de la categoría desde las Semifinales.

"A seguir dando lo mejor, que nos espera el Mundial.”, dijo Yareli Valadez.

El torneo otorgó cuatro lugares, a los dos mejores de cada grupo (Grupo A: Estados Unidos y Costa Rica; Grupo B: México y Canadá).

Montserrat fue reconocida por Concacaf como la goleadora y la MVP del torneo, que se disputó en Costa Rica del 29 de mayo al 8 de junio.

En febrero de este año, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció una reestructuración en las selecciones nacionales femeniles menores, en la que incluyó como director técnico de la categoría Sub-20 al brasileño Doriva Bueno.

Doriva Bueno cuenta con más de 17 años de experiencia en el fútbol femenil y varonil. Como estratega ha dirigido a selecciones femeniles Sub 20 como Brasil; fue entrenador de la Sub 20, Sub 17 y selección mayor en Perú y guió a la sección absoluta de Nicaragua. Además, fue entrenador del Club Sporting Cristal (Perú) y del Club Corinthians Paulista (Sub 20).

Resultados de México durante el torneo:

● Fase de Grupos:

México 6-0 Nicaragua

Panamá 0-4 México

México 4-2 Canadá

● Semifinal:

México 4-0 Costa Rica.

● Final:

México 2-3 Canadá.

De acuerdo al ranking femenil SUB 2O de la Concacaf, actualizado hasta marzo del 2025, México es segundo sitio, después de Estados Unidos.

TOP 10:

Estados Unidos México Canadá Costa Rica Puerto Rico Jamaica República Dominicana Haití El Salvador Panamá

deportes@eleconomista.mx