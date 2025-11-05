México y Brasil disputarán bronce en Mundial Femenil Sub 17

México y Brasil disputarán el partido por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub 17 de la FIFA, celebrado en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre.

Este miércoles, el Tri perdió la oportunidad de igualar su mejor resultado en la historia de este campeonato, que ocurrió en Uruguay 2018. En aquella ocasión, logró instalarse en la final, aunque luego perdió ante España. Esta vez, las semifinales fueron el límite.

Países Bajos eliminó a México en semifinales con la solitaria anotación de Lina Touzani, delantera del Ajax, a 21 minutos de finalizar el partido en el estadio Olímpico de Rabat.

“Las jugadoras se merecían algo más, de eso estoy totalmente convencido. Pero no hay excusas y hay que aceptar la derrota”, mencionó el entrenador del Tri juvenil, Miguel Gamero, poco después de la victoria neerlandesa.

El Mundial 2025 contó con 24 participantes. México superó la primera ronda como segundo lugar del Grupo B, luego de derrotar 1-0 a Camerún, 1-0 a Países Bajos y perder 0-2 ante Corea del Norte, que es el mejor equipo en la historia de esta competencia con tres títulos (2008, 2016 y 2024).

En octavos de final, el Tri superó 1-0 a Paraguay, campeón de Sudamérica en esta categoría. En cuartos eliminó a Italia en penales (5-4), luego de empatar 0-0 en tiempo regular. La figura de ese cruce fue la portera Valentina Murrieta, del Club América.

En semifinales se instalaron tres equipos que ya se habían visto las caras en el Grupo B. Corea del Norte cumplió una etapa más hacia la defensa del título al superar por 2-0 a Brasil, mientras que Países Bajos hizo lo propio sobre México.

Esto marcará una final inédita en la historia del Mundial Femenil Sub 17, que se empezó a disputar en 2008. De hecho, Países Bajos nunca había logrado calificar a este torneo. Su primera participación es sobresaliente por llegar a la final.

México y Brasil, por su parte, tendrán que conformarse con la final de consolación. El Tri buscará aparecer en el podio por segunda ocasión, luego del subcampeonato conseguido en 2018. Para Brasil, esta ya es la mejor actuación de su historia.

Las amazónicas nunca habían llegado a semifinales en el Mundial Femenil Sub 17. En esta edición, finalizaron como sublíderes del Grupo A (detrás de Italia) y en rondas de eliminación directa vencieron a China (3-0) en octavos y a Canadá (5-4 en penales) en cuartos.

El partido por el tercer lugar se disputará este sábado 8 de noviembre a las 8:30 horas del centro de México. También será en el estadio Olímpico de Rabat, donde unas horas más tarde se celebrará la final entre Corea del Norte y Países Bajos.

“Tenemos que mantener el espíritu, intensidad y el querer estar. Será difícil, pero podemos luchar por el tercer lugar (…) Cualquiera de los demás participantes quisiera estar en nuestro lugar, compitiendo por un tercer sitio”, agregó Miguel Gamero.

De cualquier manera, esta es la segunda mejor participación de México en un Mundial Femenil con límite de edad avalado por FIFA, ya que la categoría sub 20 tiene como máximo alcance los cuartos de final en las ediciones 2010, 2012, 2016 y 2022. La sub 17, como se mencionó anteriormente, fue subcampeona hace siete años.

El tercer lugar del Mundial Femenil Sub 17 ha sido obtenido siete selecciones distintas a lo largo de la historia: Alemania, España, Ghana, Italia, Nueva Zelanda, Nigeria y Estados Unidos, que lo consiguió en la última edición (2024).

En esta edición, 15 de las 21 seleccionadas de México pertenecen a clubes de la Liga MX Femenil. Fue en 2021 cuando dicha competencia decidió crear su categoría sub 17, un hecho que ha sido catalogado como relevante para la actuación del Mundial en Marruecos.