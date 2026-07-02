Pogacar señala al mexicano Del Toro como candidato a ganar el Tour de Francia

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, favorito para revalidar su título en el Tour de Francia, dijo estar "preparado" para una edición 2026 que comienza el sábado y donde ve varios rivales de peso, entre ellos su compañero mexicano del UAE Isaac Del Toro.

El gran adversario será de nuevo el danés Jonas Vingegaard, cuya rivalidad espera que "dure todavía varios años más".

"Pero no es el único que puede acercarse a mí, hay varios corredores que pueden aspirar a ganar este Tour de Francia, comenzando por la persona que tengo sentada al lado", insistió, en alusión a Del Toro, situado a su lado en una conferencia de prensa.

Del Toro, reciente ganador del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, afirmó que era "un sueño" participar en el Tour de Francia por primera vez.

Pogacar será en cualquier caso el favorito a un título que conquistaría por quinta vez en su carrera y por tercera de manera consecutiva, en el caso de llegar de amarillo a los Campos Elíseos.

Este año, el esloveno ha tenido 16 días de carrera en la temporada pero a ello suma "los kilómetros de entrenamiento, que también cuentan".

"Hice muchos ahí (en el entrenamiento). Estamos preparados", aseguró Pogacar, que afirmó estar "impaciente" por arrancar esta edición el sábado en Barcelona, "una de las ciudades más estupendas del mundo, sobre todo para venir de vacaciones".

Cuando le preguntaron qué podía desear a Isaac Del Toro ante su primer Tour, Pogacar fue directo: "Que lo gane".

El ciclista mexicano sonrió entonces, antes de hacer un gesto con sus manos para pedir calma.