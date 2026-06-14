Isaac Del Toro llegará como campeón al Tour de Francia

Isaac Del Toro llegará con un título más a su histórico debut en el Tour de Francia, que ocurrirá a partir de este 4 de julio.

El mexicano viene de conquistar una nueva carrera en su palmarés: el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, en el que se impuso en la clasificación general después de una heroica remontada. De hecho, asumió el liderato hasta la última etapa.

“Es simplemente algo increíble. Estoy anonadado, si me hubieran dicho, a inicios de año, que iba a ganar esta carrera creo que lo habría dudado un poco y es un privilegio enorme el estar en esta situación”, destacó el originario de Ensenada, Baja California.

Esta carrera consistió de un total de ocho etapas. Isaac Del Toro no estaba siquiera en el top 10 después de las primeras cinco.

El mexicano, representante del UAE Team Emirates, empezó a escalar a partir de la sexta, aunque su consagración se dio al ganar tanto la séptima como la octava, cerrando con un tiempo de 29 horas, 35 minutos y 5 segundos.

“Estar con el mejor equipo del mundo aquí es algo que me llena de orgullo y, de verdad, estoy muy impresionado y contento, porque todo el trabajo y todo ha salido como lo planeado”, agregó ‘Torito’ después de la ceremonia de premiación, en la que volvió a entonar el himno mexicano.

El segundo lugar del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 fue para el australiano Luke Tuckwell, del equipo Red Bull-Bora (a 54 segundos del líder), y el podio lo completó el español Juan Ayuso, del equipo Lidl-Trek (a 1 minuto 17 segundos).

Esta fue la victoria 29 de Isaac Del Toro en su carrera profesional. El palmarés inició en enero de 2024, ya representando a UAE Team Emirates.

A nivel de clasificaciones generales fue su sexto título, agregando la Vuelta a Asturias 2024, el Tour de Austria 2025, la Vuelta a Burgos 2025, el UAE Tour 2026 y la Tirreno-Adriático también en 2026.

Ahora viene un desafío mayúsculo: su primera participación en el Tour de Francia, uno de los tres majors del ciclismo mundial (junto al Giro de Italia y la Vuelta a España).

“Esta es una victoria muy especial para mí y para todo el equipo. Llegamos al último fin de semana creyendo que aún podíamos luchar por la carrera y todos nos comprometimos por completo con ese objetivo”, definió el mexicano de 22 años.

“El equipo estuvo increíble en la subida final y todos los chicos trabajaron muy duro durante toda la semana. Ganar una carrera como esta contra una competencia tan fuerte me da mucha confianza”.

El Tour Auvergne-Rhone-Alpes no es una carrera cualquiera. Esta fue su edición número 78 y en lo que va de este siglo ha sido ganada por ciclistas de alto prestigio como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic y Chris Froome.

Isaac Del Toro no sólo fue líder de la clasificación general, sino que también se quedó con el maillot blanco, correspondiente al mejor corredor joven.

“He aprendido mucho esta temporada y ahora estoy ilusionado con el próximo reto. El Tour de Francia será algo totalmente nuevo para mí, pero este resultado demuestra que vamos por el buen camino”, concluyó el oriundo de Baja California.

A finales de abril, Del Toro sufrió un desgarre muscular que lo obligó a retirarse de toda competencia profesional alrededor de dos meses.

Todos los triunfos de Issac del Toro en clasificación general:

1. Vuelta a Asturias 2024

2. Tour de Austria 2025

3. Vuelta a Burgos 2025

4. UAE Tour 2026

5. Tirreno-Adriático 2026

6. Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026