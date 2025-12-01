Toluca transforma frustración en ambición a largo plazo

Toluca tardó 15 años sin levantar un solo trofeo. Cuando la sequía finalmente se cortó, bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed, las copas cayeron por cuenta triple: torneo Clausura 2025 de Liga MX, Campeón de Campeones 2024-25 y Campeones Cup 2025.

“Teníamos un equipo muy bien armado, nos había faltado poco y sabíamos que trayendo a Tony, un especialista en los mata-mata, como él dice, ha hecho un equipo que sabe proponer, sufrir, que tiene alma y hambre de seguir ganando”, dijo el vicepresidente administrativo de Toluca, Francisco Suinaga, después de la tercia de campeonatos entre mayo y octubre de 2025.

El ‘Turco’ recuperó el ADN ganador de Toluca, un equipo que se adueñó de la Liga MX al entrar en la etapa de los torneos cortos en 1996, cuando conquistó siete de sus 11 títulos (entre 1998 y 2010).

Y la racha podría extenderse antes de cerrar 2025 si los Diablos hacen válidos los pronósticos y ganan la Liguilla del Apertura 2025. Les restan 360 minutos de batalla para conseguirlo; Monterrey es su rival en semifinales y, en caso de avanzar, enfrentarían a Cruz Azul o Tigres en la final.

“En general veo a un equipo completo, sólido y comprometido desde hace mucho tiempo”, opina para El Economista, Francisco Arredondo, periodista deportivo con 32 años de experiencia, actualmente en TUDN y con cobertura a los Diablos.

“Lo veo como un equipo sin cargar con la presión de 15 años sin título, pero con la presión de buscar el bicampeonato y la internacionalización. Ese es el objetivo”.

Metas en la lista

Cuando Toluca fue bicampeón de Liga MX por última vez (1967 y 1968), Antonio Mohamed ni siquiera había nacido.

Repetir la hazaña es la meta más próxima en la lista de los Diablos. Son los máximos candidatos en las semifinales del Apertura 2025 por haber sido líderes de fase regular y registrar su mayor cantidad de goles (43) en 23 años (55 en el Apertura 2002), aunque otro pilar es la armonía grupal que proviene desde la parte más alta, con Valentín Diez como propietario.

“El jugador en Toluca siempre se siente a gusto porque es tratado bien, esa ha sido siempre la tónica de su directiva. Pase el directivo que pase, lo principal es el jugador y eso es porque así lo ve el dueño, que no se cierra a experimentar cosas nuevas en mercadotecnia, publicidad o remodelación de estadio. Si algo pondera don Valentín es el cuidado al jugador, porque es su materia prima”, enfatiza el periodista de TUDN.

Cuatro equipos han logrado ganar títulos consecutivos en Liga MX desde la instauración de los torneos cortos: Pumas (2004), León (2013-2014), Atlas (2021-2022) y América (2023-2024).

Para que Toluca logre ser el quinto, debe conseguir al menos tres empates y un triunfo en lo que resta de la Liguilla del Apertura 2025.

Un incentivo es que ya se quitó el peso de no ser campeón de Liga MX desde 2010 y que logró su primer título internacional en 22 años. El último había sido la Concachampions 2003 y este 2025 venció al Galaxy de Estados Unidos por la Campeones Cup, aunque no es un torneo oficial.

“Se liberaron, desde la directiva, jugadores y parte del cuerpo técnico, por todo este tiempo sin ganar un campeonato. Hoy los veo más con el objetivo de alcanzar un bicampeonato, aunque la cereza en el pastel sería la internacionalización y acercarse más en títulos al América para estar en la pelea de esa polémica, que me parece desgastante, de si Toluca está o no dentro de los ‘cuatro grandes’ del futbol mexicano. La presión existe, pero no la carga del pasado”, apunta Francisco Arredondo.

En el tema de la internacionalización, Toluca ya tiene asegurado un boleto para la Concachampions 2026. En caso de ganar, también conseguiría pase para el Mundial de Clubes 2029, con el formato renovado de 32 participantes.

Esa sería la primera gran vitrina global para los Diablos, ya que cuando ganaron la Concachampions por última vez no hubo Mundial de Clubes.

Mantener el hambre

Toluca tuvo cinco altas después de ganar el Clausura 2025: el portero Hugo González, el defensa Mauricio Isais y los mediocampistas Nicolás Castro, Santiago Simón y Fernando Arce.

Por el contrario, se fueron tres jugadores: el portero Pau López, el lateral Isaías Violante y el delantero Iván ‘Gacelo’ López.

El plantel retuvo a sus principales figuras e incluso recientemente anunció la renovación de Alexis Vega (2029), Jesús ‘Canelo’ Angulo (2028), Marcel Ruiz (2027) y del propio Antonio Mohamed hasta diciembre de 2026, cuando se contrato era hasta diciembre de 2025.

Esa consistencia permitió al ‘Turco’ redoblar su dinámica de juego para repetir el liderato de fase regular con 37 puntos, como en el Clausura 2025. Paulinho también volvió a ser líder de goleo y lo que mejoró fue su diferencia de goles, pasando de +19 a +25.

“Mohamed sigue pensando como jugador y se comporta como técnico, creo que esa es la clave”, describe el periodista consultado.

“Me tocó ver al Toros Neza de Mohamed como jugador. Los líderes de ese grupo eran Enrique Meza, Alberto Guerra y Carlos Reinoso como técnicos, pero el líder del grupo era Antonio. Me da la impresión de que Mohamed no ha dejado de pensar como jugador en el tema grupal, de cómo hacer grupo y que funcione.

“El lado del jugador lo entiende y también el del técnico, sabiendo cuál es la disciplina para sacar adelante los proyectos. Nunca he escuchado a un jugador que se queje del tema grupal de Mohamed. Podrá tomar decisiones acertadas o no, que pueden perjudicar o molestar a uno u otro, pero siempre pondera el tema de grupo”.

Toluca no contó con su máximo referente, Alexis Vega, en los primeros partidos de la Liguilla del Apertura 2025 ante Bravos. Arrastra una lesión muscular y aún no es un hecho que pueda disputar las semifinales ante Monterrey.

Es una prueba más para Mohamed y su capacidad de liderazgo, en ese intento por extender la inercia ganadora de Toluca de mayo a diciembre.