Top 5 de Liga MX se afianza previo a Fecha FIFA

Cinco equipos consolidaron su jerarquía en Liga MX previo a la primera Fecha FIFA de la temporada 2025-26: Monterrey, América, Cruz Azul, Tigres y Toluca.

En ese orden, se ubican en lo más alto de la tabla general del torneo Apertura 2025 después de siete jornadas. Rayados es líder en solitario con 18 puntos, después de una racha de seis triunfos que se concretó este fin de semana en su visita a Puebla.

El mediocampista español Sergio Canales fue la figura al anotar un hat-trick, además de un gol de Lucas Ocampos; por Puebla, que se presentó como local con su nuevo entrenador, Hernán Cristante, anotaron Ricardo Marín y Carlos Baltazar.

Monterrey perdió en la Jornada 1 ante Pachuca, pero desde entonces acumula triunfos contra Atlético de San Luis, Atlas, León, Mazatlán, Necaxa y Puebla. También tiene la mejor ofensiva del torneo con un total de 17 anotaciones.

Pero el entrenador, Domenec Torrent, no pierde la concentración con estos resultados: “Tenemos que mejorar mucho defensivamente. El otro día estaba feliz porque marcamos y no encajamos, esto hay que corregirlo cuando llegas más adelante, porque puede definir una semifinal o final”.

Los escoltas de Rayados son América y Cruz Azul, que se mantienen como los únicos invictos después de un tercio del Apertura 2025.

América derrotó 2-0 a Pachuca ante un vacío estadio de Ciudad de los Deportes, luego de que el alcalde de Benito Juárez, donde se localiza el recinto, prohibiera el ingreso al público unas pocas horas antes por el presunto cierre de una calle por parte de elementos de seguridad del equipo azulcrema.

Igor Lichnovsky y Allan Saint-Maximin firmaron el quinto triunfo del América en el torneo. El francés fue el que más llamó la atención por conseguido su segunda anotación en el mismo número de partidos. Debutó con festejo una semana antes contra Atlas.

A pesar del resultado, el entrenador de América, André Jardine, lamentó el vacío de las gradas: “Sentimos la ausencia de la gente. Las autoridades siempre deben intentar evitar esto porque es una fiesta, esperan mucho estos días. Es triste ver un partido como este, lo lamentamos mucho y estamos contando los días para estar con la gente”.

Poco antes de ese partido, Cruz Azul también consiguió su quinta victoria del Apertura 2025 en Guadalajara, venciendo a Chivas por 1-2 en el estadio Akron.

Los argentinos José Paradela y Carlos Rotondi fraguaron el quinto triunfo consecutivo para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, que había empezado con empates ante Mazatlán (0-0) y Atlas (3-3).

Incluso, los cementeros sufrieron la anulación de un gol por parte del cuerpo arbitral encabezado por Víctor Cáceres.

Chivas, por el contrario, padeció su cuarta derrota del torneo para estancarse en el antepenúltimo lugar de la tabla con cuatro puntos. Querétaro y Puebla tienen los mismos, pero con peor diferencia de goles (-8 y -12 contra -3 de Guadalajara).

“No renuncio por nada del mundo porque voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción. Pero la canción que escucha el equipo, siento que le gusta”, declaró Gabriel Milito, entrenador de Chivas.

Al menos cinco equipos cerraron la Jornada 7 con apenas un triunfo: Chivas, Puebla, Querétaro, Atlas y Mazatlán, a reserva de la visita de Necaxa a Tijuana.

Pumas evitó estar en ese grupo al derrotar con un gol en tiempo de compensación a Atlas. El partido se disputó este domingo por la tarde en CU, en una nueva oportunidad para el equipo de Efraín Juárez para resarcir su relación con los fans.

El ex mediocampista del Arsenal, Aaron Ramsey, fue el autor de la única anotación, que elevó a Pumas a los primeros 10 puestos de la tabla y dejó a Atlas entre los peores cuatro. Entre otros momentos, destacó el debut de José Juan Macías con el equipo universitario, entrando al minuto 67.

Respecto al top 5, Tigres y Toluca se consolidaron en esa posición gracias a que también obtuvieron triunfos este fin de semana.

Tigres venció 0-1 a Santos en Torreón con anotación de Ángel Correa, que previamente había fallado un penal. El ex delantero de Atlético de Madrid se reivindicó y le dio a los de Nuevo León el cuarto triunfo de la temporada.

El campeón Toluca, por su parte, superó 1-3 a Atlético de San Luis como visitante, gracias a las anotaciones de Alexis Vega, Robert Morales y un autogol de Román Torres. Con esto, los Diablos Rojos de Antonio Mohamed cortaron una racha de tres partidos sin triunfo entre Liga MX y Leagues Cup.

Ahora viene una pausa de 12 días para la Liga MX, ya que la Jornada 8 se reactivará el 12 de septiembre. En ese fin de semana se disputará el Clásico Nacional entre América y Chivas.

Por ahora, el futbol mexicana volcará su atención a la Selección Mexicana, que enfrentarán dos partidos en la primera Fecha FIFA de la temporada 2025-26: contra Japón el sábado 6 de septiembre y contra Corea del Sur el martes 9.