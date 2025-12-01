Buscar
Semifinales del Apertura 2025: Fechas y horarios de los partidos de la Liga MX

Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados ganaron el derecho de piso tras quedar entre los mejores equipos posicionados durante todo el torneo y la Liga MX ya dio a conocer cuándo serán sus enfrentamientos para definir a quienes pelearán por el título.

main image

Foto: Liga MX BBVA

Redacción El Economista

Los partidos de las semifinales de la Liga MX ya tienen fechas y horarios para definir quiénes se disputarán el título del Apertura 2025.

Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados ganaron el derecho de piso tras quedar entre los mejores equipos posicionados durante todo el torneo, con la sorpresa del América, que quedó eliminado en cuartos de final.

En la primera llave, el plantel de Antonio Mohamed sigue en pie por el bicampeonato y Monterey sueña con su sexta estrella. El otro encuentro será entre Cruz Azul y Tigres, segundo y tercer equipo en la clasificación de la temporada.

¿Cuáles son las fechas y horarios de las semifinales de la Liga MX?

(Tiempo del Centro de México.)

  • Los encuentros de Ida: Miércoles 3 de diciembre

Cruz Azul vs. Tigres

  • Horario 19:00 hrs.
  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Toluca vs. Monterrey

  • Horario 21:10 hrs.
  • Lugar: Estadio BBVA
  • Los encuentros de Vuelta: Sábado 6 de diciembre

Toluca vs. Monterrey

  • Horario: 19:00 hrs.
  • Lugar: Estadio Nemesio Diez

Tigres vs. Cruz Azul

  • Horario: 21:10 hrs.
  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario

