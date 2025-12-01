Lectura 1:00 min
Semifinales del Apertura 2025: Fechas y horarios de los partidos de la Liga MX
Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados ganaron el derecho de piso tras quedar entre los mejores equipos posicionados durante todo el torneo y la Liga MX ya dio a conocer cuándo serán sus enfrentamientos para definir a quienes pelearán por el título.
Los partidos de las semifinales de la Liga MX ya tienen fechas y horarios para definir quiénes se disputarán el título del Apertura 2025.
Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados ganaron el derecho de piso tras quedar entre los mejores equipos posicionados durante todo el torneo, con la sorpresa del América, que quedó eliminado en cuartos de final.
En la primera llave, el plantel de Antonio Mohamed sigue en pie por el bicampeonato y Monterey sueña con su sexta estrella. El otro encuentro será entre Cruz Azul y Tigres, segundo y tercer equipo en la clasificación de la temporada.
¿Cuáles son las fechas y horarios de las semifinales de la Liga MX?
(Tiempo del Centro de México.)
- Los encuentros de Ida: Miércoles 3 de diciembre
Cruz Azul vs. Tigres
- Horario 19:00 hrs.
- Lugar: Estadio Olímpico Universitario
Toluca vs. Monterrey
- Horario 21:10 hrs.
- Lugar: Estadio BBVA
- Los encuentros de Vuelta: Sábado 6 de diciembre
Toluca vs. Monterrey
- Horario: 19:00 hrs.
- Lugar: Estadio Nemesio Diez
Tigres vs. Cruz Azul
- Horario: 21:10 hrs.
- Lugar: Estadio Olímpico Universitario