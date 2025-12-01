Semifinales del Apertura 2025: Fechas y horarios de los partidos de la Liga MX

Los partidos de las semifinales de la Liga MX ya tienen fechas y horarios para definir quiénes se disputarán el título del Apertura 2025.

Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados ganaron el derecho de piso tras quedar entre los mejores equipos posicionados durante todo el torneo, con la sorpresa del América, que quedó eliminado en cuartos de final.

En la primera llave, el plantel de Antonio Mohamed sigue en pie por el bicampeonato y Monterey sueña con su sexta estrella. El otro encuentro será entre Cruz Azul y Tigres, segundo y tercer equipo en la clasificación de la temporada.

¿Cuáles son las fechas y horarios de las semifinales de la Liga MX?

(Tiempo del Centro de México.)

Los encuentros de Ida: Miércoles 3 de diciembre

Cruz Azul vs. Tigres

Horario 19:00 hrs.

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Toluca vs. Monterrey

Horario 21:10 hrs.

Lugar: Estadio BBVA

Los encuentros de Vuelta: Sábado 6 de diciembre

Toluca vs. Monterrey

Horario: 19:00 hrs.

Lugar: Estadio Nemesio Diez

Tigres vs. Cruz Azul