Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026: fechas y rivales de sus próximos partidos de preparación

Con la mirada puesta en el Mundial de 2026 que México coorganizará junto con Estados Unidos y Canadá, la Selección Mexicana continúa su preparación con dos partidos de alto nivel durante la Fecha FIFA de noviembre.

Javier Aguirre, técnico del combinado nacional, confirmó la convocatoria de 26 jugadores que enfrentarán a Uruguay y Paraguay, selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo.

Fechas y sedes de los partidos

El Tri disputará dos encuentros amistosos que servirán para afinar la estrategia rumbo a 2026:

México vs Uruguay

Viernes 15 de noviembre de 2025

Estadio TSM Corona, Torreón, Coahuila

México vs Paraguay

Martes 18 de noviembre de 2025

Alamodome, San Antonio, Texas (MexTour)

Ambos partidos serán pruebas exigentes para el equipo de Aguirre, que busca consolidar una base sólida y definir variantes tácticas frente a rivales mundialistas.

Convocatoria oficial del Tri

Javier Aguirre llamó a 26 futbolistas, combinando experiencia europea, jugadores clave de la Liga MX y nuevas caras que buscan ganarse un lugar definitivo camino al Mundial.

Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos).

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv Moscú), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mauricio Chávez (AZ Alkmaar).

Medios: Fernando Ambriz (Monterrey), Erik Lira (Cruz Azul), Gael Mora (Tijuana), Emilio Sánchez (América), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Omar Vargas (Seattle Sounders), Marcelo Ruiz (Toluca).

Delanteros: Alejandro Gutiérrez (América), Roberto Alvarado (Chivas), Diego Lainez (Tigres), José Ruvalcaba (Pumas), Hirving Lozano (San Diego FC), Raúl Jiménez (Fulham), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Chivas).

Una etapa clave en el proceso mundialista

Estos partidos representan más que simples amistosos: son parte de la ruta final hacia la Copa del Mundo en casa. Aguirre busca fortalecer el grupo, ajustar sistemas de juego y evaluar a futbolistas jóvenes junto a referentes consolidados.

Además, el buen momento del entrenador respalda este proceso. Javier Aguirre fue nominado al premio The Best FIFA como Entrenador del Año 2025, tras conquistar la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro 2025, ambas con México.