Javier Aguirre pone a México en la gala FIFA The Best

En la décima edición de los premios, el entrenador mexicano fue nominado por ganar la Copa Oro y la Nations League, además de su expertise en Selección.

Javier Aguirre podría estar muy cerca de la cúpula de mejores entrenadores del mundo, donde ya habita Pep Guardiola y Carlo Ancelotti. El entrenador de la Selección Mexicana por tercera ocasión en su carrera, tendrá que superar a grandes entrenadores de futbol de la actualidad para ganar el premio FIFA The Best. En el mismo bombo se encuentra Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain) y Roberto Martínez (selección de Portugal), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool).

Las votaciones comienzan este 6 de noviembre y finalizarán a las 23:59 del 28 de noviembre. Los ganadores serán parte de una ceremonia con fecha a confirmarse en diciembre. En dichas votaciones participarán aficionados, entrenadores y capitanes de selecciones nacionales. Son seis categorías en total: Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Entrenador de Futbol Varonil, Mejor Entrenador de Futbol Femenil, Mejor Portero y Mejor Portera.

Entrenadores y las capitanas de las selecciones femeniles y varoniles de las 211 federaciones miembro de la FIFA podrán seleccionar a sus tres personas candidatas en las tres categorías. Los miembros de la prensa (en concreto, periodistas que cubren encuentros de fútbol masculino y femenil) y los aficionados registrados en FIFA.com también podrán emitir su voto.

RAZONES DE LA NOMINACIÓN:

Javier Aguirre: con el Tricolor se ganó por primera vez la Nations League de la Concacaf (venció 2-1 a Panamá). Campeón de la Copa Oro (derrotó 2-1 a Estados Unidos) y suma su 13° título.

Mikel Arteta: llevó al Arsenal a su primera semifinal de Champions League tras 16 años, a pesar de que cayeron contra el PSG.

Luis Enrique: se consolidó campeón de la Champions League con el PSG y coronaron el triplete con la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Hansi Flick: conquistó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España con el Barcelona, además de que llevó al equipo blaugrana a las semifinales de la Champions League pasada.

Enzo Maresca: se coronó con el Chelsea en el Mundial de Clubes bajo el nuevo formato, esto tras ganarle al PSG la gran final.

Roberto Martínez: conquistó con Portugal la UEFA Nations League tras imponerse a España, además de que con Portugal están cerca de clasificar al Mundial 2026.

Arne Slot: tomó el timón del Liverpool en la Premier League y en su primera campaña conquistó la Premier League pese a la reestructuración del equipo. Además, llevó a Mohamed Salah a ser uno de los mejores elementos del mundo.

