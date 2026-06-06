Selección Mexicana afianza armonía interna; la externa, aún en duda

Javier Aguirre ya consiguió su primera victoria al frente de la Selección Mexicana en el Mundial 2026: armonía total a nivel interno.

Abrazos, cantos, sonrisas, apodos y uno que otro “¡órale, güey!” se percibieron durante el último entrenamiento abierto del Tri previo a la Copa del Mundo, desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Foto: Eric Lugo/ EE

El Economista presenció esta dinámica junto a otros medios nacionales e internacionales. En ella participaron los 26 futbolistas elegidos por Javier Aguirre para jugar el Mundial y el cuerpo técnico, en el que destaca el excapitán, Rafael Márquez.

Estos fueron algunos de los detalles que reflejó la Selección Mexicana a menos de una semana de su debut contra Sudáfrica (11 de junio) en el estadio Ciudad de México.

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Rafa, la voz de mando

Poco después de las 10:00 de la mañana, bajo un cielo nublado en el que apenas se filtraban rayos de sol, fueron apareciendo jugadores y staff de la Selección Mexicana en una cancha habilitada para los ojos de los medios y una pequeña tribuna para niños.

La estatura de Guillermo ‘Memote’ Martínez, la corpulencia de Julián Quiñones y el rostro casi infantil de Gilberto Mora eran lo más llamativo.

Pero quien giró los reflectores de manera inmediata fue Rafael Márquez. El ‘Káiser de Michoacán’, que durante años fue pilar en la defensa del FC Barcelona, empezó jugando “torito” con los seleccionados, mostrando la misma táctica e inteligencia que le caracterizó como jugador.

Esa actividad estuvo repleta de sonrisas y gritos de emoción. Por varios minutos, hizo ver a Márquez como un jugador más.

Sin embargo, esa faceta dio un giro de 180 grados en el siguiente ejercicio: pases cortos en espacios reducidos y alta velocidad.

Márquez tomó la voz de mando y gritaba las indicaciones. Incluso, se le vio cargando materiales como conos y porterías.

En conferencias recientes, Javier Aguirre manifestó que Rafa se comporta como el verdadero entrenador de la Selección Mexicana. Y no lo dijo como queja, sino con orgullo. Después de todo, el plan de la FMF es que el ‘Káiser’ sea el relevo del ‘Vasco’ hacia el Mundial 2030.

Márquez coordinó al menos tres de los ejercicios que realizó la Selección Mexicana en poco más de hora y media, antes de que la lluvia concluyera la práctica.

Mientras gritaba, levantaba el brazo y observaba su reloj, Javier Aguirre supervisaba a la distancia y sólo daba consejos en detalles: “¡con precisión!”, gritó un par de veces. El resto del entrenamiento fue delegado con confianza total a Rafa.

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Familia unida

La camaradería fue obvia durante todo el entrenamiento. Jesús Gallardo y Julián Quiñones destacaban entre los animadores, pero todos soltaron más de una carcajada ya sea para festejar un ejercicio bien logrado o por alguna broma del propio Javier Aguirre.

Hubo un momento en que el ‘Vasco’ reunió a todos en el centro de la cancha para darles un discurso. Al terminar, le aventó su gorra al espigado César Montes. Fue una transición entre seriedad, unión y diversión.

En últimos meses, jugadores como Gilberto Mora y Jesús Gallardo expresaron la frase “somos una gran familia” para exaltar la cohesión que han logrado con Aguirre, con quien México ya logró los títulos de Copa Oro y Liga de Naciones de Concacaf (ambos en 2025).

Y esa frase quedó clara en el entrenamiento. Incluso, tras una entrada con dureza de Edson Álvarez sobre Álvaro Fidalgo, el actual jugador del Fenerbahce le dio la mano rápidamente al del Betis y no pasó a más.

Fidalgo y Quiñones, que han sido marcados por su condición de naturalizados, no son excepción al círculo de armonía del Tri. Aguirre hasta se tomó unos segundos para hablar con Álvaro, mientras este saludaba a los niños de la pequeña tribuna habilitada.

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Otro personaje que mostró alta cohesión fue Brian Gutiérrez. Pese a ser el más nuevo de los convocados, ya que se unió al grupo en enero de este mismo año, tiene claras sociedades con Mateo Chávez y Armando ‘Hormiga’ González.

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Tampoco se le puede acusar de tener poco léxico español por haber sido concebido y criado en Chicago, Estados Unidos. “¡Sí, güey!” y “¡puta madre!” fueron algunas de sus expresiones en la práctica.

Equilibrio físico

También destacó el ritmo físico de los seleccionados. Aunque por momentos algunos se mostraban exhaustos, ninguno se notó fuera de ritmo.

Ese era uno de los puntos a observar con Aguirre en la concentración que inició desde el 6 de mayo en el CAR, sobre todo, con quienes llegaron arrastrando lesiones o reconvaleciendo, como César ‘Chino’ Huerta, Alexis Vega y Edson Álvarez.

Todos cumplieron con los ejercicios a máxima exigencia y ninguno salió lesionado. Por el contrario, se notaba una mezcla de intensidad sin caer en riesgos innecesarios.

La lluvia se soltó en la Ciudad de México alrededor del mediodía, justo cuando estaba pactado el fin del entrenamiento abierto. El ejercicio de despedida fueron una especie de penales que desafiaron la agilidad de Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, los tres porteros de Aguirre.

Entre más risas y abrazos, jugadores y cuerpo técnico regresaron a su ‘búnker’. La lluvia no desvaneció la armonía del grupo de Aguirre.

El desafío real estará a partir del 11 de junio, cuando los aficionados demanden triunfos más allá de la armonía.

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