Irán jugará a puerta cerrada su último amistoso antes del Mundial 2026 y viajará a México el sábado

Irán disputará este ⁠jueves a puerta cerrada en Turquía su último partido de preparación para la ⁠Copa Mundial antes de partir el sábado hacia su base para el torneo en México, dijo este miércoles la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI, por sus siglas en inglés).

Aunque fue una ⁠de las primeras selecciones en clasificarse, la ⁠participación de Irán en el Mundial ha estado en duda desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra la República Islámica a finales de febrero.

La selección ha disputado tres amistosos en dos concentraciones de entrenamiento en Antalya desde el inicio de la guerra —perdió ante Nigeria y venció a Costa Rica y Gambia— y este jueves se enfrentará a Mali en el balneario turco.

"Teniendo en cuenta la importancia del partido amistoso de la selección nacional de fútbol de Irán contra Mali, y en consonancia con los objetivos tácticos del seleccionador de Irán, el partido de mañana contra Mali se celebrará a puerta cerrada y sin presencia de medios", dijo la FFIRI en un comunicado.

La FFIRI convenció a la FIFA de permitir que la selección cambiara su base para el torneo desde Tucson, Estados Unidos, a Tijuana, México, y desde allí cruzará la frontera para sus dos primeros partidos de grupo contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles.

Su tercer y último partido del Grupo G, contra Egipto, será en Seattle.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes que Washington "no tiene ningún problema" con que la selección iraní entre en el país, pero que no permitirá que la acompañen ⁠funcionarios o miembros del personal con vínculos con el ⁠Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

"Lo que ⁠no vamos a permitir es que incluyan en su delegación a un grupo de personas que sabemos ⁠que no tienen nada que ver con el deporte y que tienen vínculos con la Guardia Revolucionaria o cosas de esa naturaleza, así que vamos a vigilarlo muy de cerca", dijo Rubio durante una audiencia de una comisión de la Cámara de Representantes.

Tanto Estados Unidos como Canadá, que coorganizan el Mundial con México, clasifican a la Guardia Revolucionaria como "entidad terrorista".

Al presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, se le negó la entrada en Canadá para el Congreso de la FIFA ⁠a finales de abril debido a sus vínculos con la fuerza militar de élite. Irán tiene previsto debutar contra Nueva Zelanda el 15 de junio.