Sabalenka y Sinner lideran primeros boletos a octavos de final de Indian Wells

Aryna Sabalenka y Jannik Sinner, líder y sublíder del ranking mundial femenil y varonil de tenis, respectivamente, ya cumplieron con la mitad de la tarea en el Abierto de Indian Wells al asegurar su lugar en octavos de final.

Este torneo pertenece a la categoría 1000 tanto en WTA (femenil) como ATP (varonil), por lo que participan 96 jugadores en el cuadro principal de singles de cada uno.

Los 32 mejores sembrados gracias a su ranking, al igual que en los Grand Slams, comienzan a jugar a partir de segunda ronda. Ese fue el caso de Sabalenka y Sinner, quienes ahora suman dos victorias y ya están en octavos, tal como su jerarquía lo exigía.

Sabalenka venció en sets corridos (6-4, 6-1) a Jaqueline Cristian. Fue su primer enfrentamiento en la historia del WTA Tour con una notable distancia en ranking, pues mientras la bielorrusa es líder la rumana está en la posición 35.

Sin embargo, se tomó el partido con seriedad para llegar al menos a octavos de final de Indian Wells por cuarto año consecutivo.

Para Sabalenka este es un torneo especial, ya que es su primer WTA 1000 de la temporada. Decidió retirarse de los primeros dos, en Medio Oriente (Doha y Dubái), y ahora está enfocada en levantar su primer título en Indian Wells, donde fue subcampeona en 2023 (ante Elena Rybakina) y 2025 (ante Mirra Andreeva).

Además, su oponente en octavos de final será Naomi Osaka, ex líder del ranking mundial y cuatro veces campeona de Grand Slams. La bielorrusa expresa abiertamente su admiración hacia la japonesa, que hace poco recibió licencia por maternidad.

“Es una gran jugadora, ha vuelto tras el embarazo en una forma increíble. He estado viendo sus partidos y la admiro mucho”, mencionó Sabalenka.

“Sólo hemos jugado una vez, en el US Open 2018, y me ganó. Tendría la oportunidad de poder vengarme, así que me gustaría enfrentarme a ella”, agregó en conferencia unas horas antes de saber que efectivamente Osaka sería su rival (la japonesa eliminó a la colombiana Camila Osorio).

La sorpresa femenil en Indian Wells en la jornada del domingo fue la eliminación de Coco Gauff, cuarta mejor rankeada del mundo, ante Alexandra Eala.

Molestias en el brazo izquierdo impidieron a Gauff terminar el partido y no podrá aspirar a mejorar su máxima actuación en Indian Wells, que hasta ahora son las semifinales en 2023.

Sinner llega al mínimo

Jannik Sinner, sublíder del ranking mundial varonil (sólo detrás de Carlos Alcaraz), cumplió al llegar a octavos de final, ya que nunca ha tenido un rendimiento menor a ese en Indian Wells desde su primera participación en 2021.

El italiano venció 6-3, 6-2 al canadiense Denis Shapovalov en tercera ronda este domingo y con ello aseguró los octavos, donde espera rival entre el brasileño Joao Fonseca o el estadounidense Tommy Paul.

Sinner no ha ganado un solo título en 2026 y aspira a rebasar lo máximo que ha alcanzado en Indian Wells, que fueron las semifinales en 2023 y 2024. No participó en 2025 por estar enfrentando una resolución en temas de dopaje.

La victoria contra Shapovalov permitió a Sinner empatar a Fabio Fognini como los italianos con más triunfos en torneos ATP Masters 1000 desde la instauración de este nivel en 1990 con un total de 96 para cada uno. La diferencia es que Sinner suma seis títulos en dicha categoría y Fognini sólo logró uno.

Alexander Zverev, Learner Tien y Alejandro Davidovich fueron otros de los que avanzaron a octavos de final en Indian Wells este domingo. Carlos Alcaraz, líder del ranking, intentará lograrlo el lunes ante Arthur Rinderknech, mientras que Novak Djokovic lo buscará ante Aleksandar Kovacevic.