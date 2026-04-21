Morosidad de cooperativas de ahorro y préstamo creció 9.6%; sector mantiene resultados positivos

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo registraron un incremento de 9.6% en su cartera vencida a febrero del 2026, un dato que enciende alertas por los riesgos asociados al deterioro crediticio. Así lo advirtió Eugenio Laris González, vicepresidente de la Comisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),

Durante la décima sexta Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), Laris destacó que pese a este repunte en la morosidad, la captación mostró un crecimiento de 7.78%, reflejo de una base de ahorro que se mantiene estable en el sector.

No obstante, uno de los focos de atención se ubica en el crecimiento de los gastos de administración y promoción, que entre febrero del 2025 y el mismo mes del 2026 aumentaron 12% a tasa nominal. Este comportamiento, advirtió la autoridad, deberá ser monitoreado y, en la medida de lo posible, contenido para fortalecer la sostenibilidad financiera de las cooperativas.

“La comisión exhorta de manera respetuosa a todas las sociedades cooperativas, como eslabones financieros y económicos para el bienestar de las comunidades donde operan, a que continúen en el camino adecuado y construyan un cooperativismo cada vez más sólido, socialmente responsable, incluyente y sostenible”, señaló Laris González.

En materia regulatoria, destacó el reto que representa la adopción de la norma internacional IFRS 9, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero del 2027. La CNBV insistió en la necesidad de que las entidades refuercen las capacidades técnicas de su personal para asegurar una implementación adecuada de este estándar, clave para la medición y gestión del riesgo crediticio.

En torno a la implementación de este marco, Alfonso García Moreno, presidente del consejo directivo de la Concamex, hizo un llamado a las autoridades regulatorias para considerar la heterogeneidad del sector. Subrayó que la dimensión, alcance y condiciones operativas de las cooperativas de ahorro y préstamo no son uniformes, por lo que una regulación homogénea podría generar efectos adversos.

“Muchas de nuestras cooperativas cumplen una función social vital en comunidades específicas, donde el crecimiento orgánico no puede ser exponencial debido a la densidad poblacional y a la geografía en la que operan. Someter a los mismos niveles de exigencia regulatoria a entidades de dimensiones y mercados tan distintos podría poner en riesgo la continuidad de servicios esenciales en zonas donde somos la única opción de inclusión financiera”, advirtió.

Un sector con presencia y crecimiento

Actualmente, la CNBV supervisa a 153 sociedades cooperativas autorizadas, con presencia en más de 800 municipios del país y una cobertura que alcanza poco más de la tercera parte del territorio nacional.

A diciembre del 2025, estas entidades concentraban 9.8 millones de socios, lo que da cuenta de su relevancia en la inclusión financiera.

En términos de balance, los activos totales del sector superan los 326,000 millones de pesos. Entre el 2025 y lo que va del 2026, el crecimiento real de los activos fue de 7.43 por ciento.

Al interior de estos rubros, las disponibilidades registraron una caída de 6.88%, mientras que las inversiones en valores crecieron 10.58 por ciento.

Por su parte, la cartera de crédito vigente aumentó 7.28%, con un dinamismo destacado en los segmentos de consumo y vivienda.

“Las cooperativas son la columna vertebral de un sinnúmero de proyectos productivos para el beneficio de miles de mexicanos. Se mantienen como un potente motor social y de impulso económico en diversas regiones, especialmente en áreas clave como la agricultura, la vivienda, el ahorro y el crédito”, concluyó Laris González.