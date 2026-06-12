Lando Norris se impone en la segunda práctica del GP de Barcelona

El vigente campeón mundial de Fórmula Uno, Lando Norris, situó a McLaren en lo más alto de la tabla de tiempos de los entrenamientos del Gran Premio de Barcelona-Cataluña el viernes, mientras que George Russell se mostró muy competitivo con su Mercedes tras dos carreras sin sumar puntos.

Russell fue el más rápido en una primera sesión de entrenamientos calurosa y soleada, pero Norris, que no participó en esa práctica, fue 0.009 segundos más rápido en la segunda, marcando la mejor vuelta del día: un minuto y 15.426 segundos.

Oscar Piastri, de McLaren, ganador el año pasado desde la pole position en un doblete de McLaren en Barcelona, fue tercero, y Charles Leclerc, de Ferrari, cuarto.

El líder del campeonato, el piloto italiano de Mercedes Kimi Antonelli, que también se perdió la primera sesión mientras el equipo daba tiempo en pista al piloto reserva Frederik Vesti, fue quinto antes de un fin de semana que podría depararle su sexta victoria consecutiva.

El tetracampeón mundial de Red Bull, Max Verstappen, fue el sexto más rápido, con Arvid Lindblad, de Racing Bulls, séptimo, y Gabriel Bortoleto, de Audi, octavo.

Lewis Hamilton, de Ferrari, el rival más cercano de Antonelli en el campeonato, pero que sigue a 66 puntos tras quedar segundo en las dos últimas rondas, fue noveno.

Russell disfrutó de una primera sesión sin problemas y marcó un mejor tiempo de 1:16.363, 0.203 más rápido que Piastri.

La primera sesión contó con un elenco de pilotos de reserva en la pista, con Leonardo Fornaroli, de McLaren, quinto al volante del auto de Norris.

Otros pilotos en acción fueron Paul Aron, que logró un impresionante sexto puesto con Audi; Dino Beganovic, de Ferrari; Ayumu Iwasa, de Red Bull; y el estadounidense Colton Herta, nueve veces ganador en la IndyCar, con Cadillac.

Luke Browning tenía previsto pilotar el Williams de Alex Albon en la sesión, pero no pudo marcar ningún tiempo de vuelta debido a un problema eléctrico.