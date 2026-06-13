Gran Premio Barcelona-Catalunya

Charles Leclerc afirmó sentirse avergonzado tras estrellar su ⁠Ferrari por segundo fin de semana consecutivo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

El piloto de Fórmula 1, ⁠de 28 años, saldrá décimo ⁠el domingo tras estrellarse contra la barrera de neumáticos en la fase final del sábado, mientras que su compañero de equipo, Lewis Hamilton, ocupará la primera fila entre los dos Mercedes.

En el Gran Premio de Mónaco, su carrera de casa, el pasado fin de semana, Leclerc rozó el muro en la clasificación y sufrió un accidente en la carrera.

"Me siento muy avergonzado de estar aquí después de un accidente como ése", declaró a la cadena Sky Sports.

"¿Qué hice? Solté los frenos antes de tiempo e intenté mantener la velocidad. Creo que en la vuelta anterior estuvimos a punto de ser el coche más rápido en todas las curvas, excepto en la cuarta".

"Sabía que tenía que hacerlo todo perfecto en esa vuelta y lo intenté, pero obviamente me arrepiento".

Leclerc afirmó que cambiar los discos de freno ⁠por los de la misma marca ⁠que los de Hamilton ⁠no fue la causa del accidente.

"Las sensaciones con el coche eran ⁠increíbles y no estuve a la altura. Si acaso, es mucho peor que eso: lo estrellé contra el muro", dijo.

"Lo único positivo que puedo sacar es que he recuperado las sensaciones con el coche y mañana me siento optimista de que podamos hacer una buena carrera".

Hamilton, subcampeón en las dos carreras anteriores y segundo en ⁠la clasificación, dijo que había abandonado la pista entre los últimos entrenamientos y la clasificación para despejar la mente y concentrarse.