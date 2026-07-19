Tras perder la final del Mundial, ¿qué sigue para Argentina?

La Argentina de Lionel Messi se quedó a la orilla de ganar su segundo título mundial consecutivo. La derrota en la final contra España este domingo 1-0 en la prórroga plantea dudas sobre la continuidad del proyecto albiceleste alrededor del 10 y Lionel Scaloni.

1. La continuidad de Messi

Antes y durante la Copa del Mundo, el capitán advirtió que en Norteamérica 2026 pondría punto y final a su historia en la mayor cita del fútbol.

Se despidió a los 39 años graduado de leyenda y llenando de argumentos a quienes lo consideran el mejor futbolista de la historia. Pero sin la segunda corona.

A una edad en la que la mayoría de los jugadores ya ha colgado los botines, Messi se acercó al nivel que maravilló al mundo con los colores del FC Barcelona.

El planeta fútbol ya ha visto casos de futbolistas que anuncian sus retiros, pero luego vuelven al ruedo. No parece ser el caso del 10.

"No, no, ya eso sí que no", dijo la Pulga al descartar, antes de la final, una eventual presencia en el Mundial 2030, donde Argentina albergará uno de los partidos inaugurales.

Tras la caída ante la Roja en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, el 10 debería cerrar un capítulo con su selección.

Lo que no es claro es si su divorcio de las Copas del Mundo implica cesar inmediatamente de defender a su país, al que representa desde 2005.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió en Instagram previo a la final.

2. El futuro de Scaloni

El contrato del seleccionador Lionel Scaloni, de 48 años, finaliza en diciembre.

Según la prensa local, tiene un acuerdo de palabra con la Asociación del Fútbol Argentino para renovar hasta finales de 2030, cinco meses después de finalizado el próximo Mundial.

"Va a haber renovación seguramente. Estamos hablando con su representante y la idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de todas las categorías de la Argentina hasta 2030″, dijo el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, en diciembre.

Sobrio, aplomado y de lágrima fácil, Scaloni lideró una transformación gigantesca de la Albiceleste desde que asumió el cargo en 2018, primero como interino y luego en propiedad.

Sin experiencia como entrenador profesional, tomó las riendas de un equipo que no ganaba ningún título desde la Copa América de Ecuador 1993.

"Tenemos que tener la cabeza en remojo un poco, pensar en que Argentina hoy en día no es potencia mundial, no está en condiciones de competir con las grandes selecciones del mundo", dijo el DT en 2019.

Desde aquella declaración la historia cambió por completo.

Scaloni encontró la receta del éxito apelando a la reconstrucción de la identidad del balompié argentino, con tenencia de balón e impulsando la creatividad de sus jugadores más talentosos.

Además, supo rodear a su capitán y conformar un conjunto con mentalidad de acero.

Con esa fórmula se impuso en todas las finales que disputó, excepto la de este domingo: el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Su desquite más cercano, de seguir en el cargo, sería la Copa América 2028.

3. La renovación del plantel

Argentina comenzó la defensa del título con un plantel cuya media de edad era de 29,1 años, el undécimo equipo más viejo entre 48 selecciones.

De los titulares habituales, cinco difícilmente llegarían a la siguiente cita orbital: el portero Emiliano "Dibu" Martínez (33), el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico (33), los volantes Leandro Paredes (32) y Rodrigo de Paul (32), y Lionel Messi (39).

"Primero me enfoco en ganar, no pienso más allá de eso", dijo el Dibu, vital en los éxitos recientes, antes de enfrentar a España.

El defensa Nicolás Otamendi (38), revulsivo, se retira de la selección tras la Copa del Mundo.

Otros hombres importantes, como el mediocampista Giovani Lo Celso (30), también estarán al límite en el próximo Mundial. Sin olvidar a los arqueros suplentes, Juan Musso (32) y Gerónimo Rulli (34).

Scaloni, de seguir, deberá sanar la herida de la derrota y conformar un equipo que supere la pérdida inminente del 10.

Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Cristian Romero (28), Alexis Mac Allister (27), Julián Álvarez (26) y Enzo Fernández y Thiago Almada (25) aparecen como la columna del equipo sin Messi.

Pero el DT sobre todo tendrá que consolidar a promesas como Franco Mastantuono (18) y Joaquín Panichelli (23), ausentes en Estados Unidos, y Nico Paz y Valentín Barco (21).