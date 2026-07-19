Thomas Tuchel: “logramos nuestro mayor éxito en 60 años”

Aún con las medallas de bronce en el cuello, el núcleo de la frustración hacia Thomas Tuchel radica en sus decisiones durante la derrota por 2-1 ante los argentinos, ya que se consideró que sus ajustes defensivos propiciaron que el rival ejerciera presión. En la conferencia pospartido después de derrotar a Francia, el tema siguió rumeando.

"No creo haber perdido esa confianza. Más allá de lo que ocurriera en los últimos 30 minutos contra Argentina —las razones de ello o lo sucedido en los últimos 10 minutos—, estuvimos cerca; pero mi trabajo consiste en tomar decisiones. Mis decisiones, mis intervenciones, mis sustituciones, el cambio de estructura”, profundizó Tuchel en su postura respecto a la confianza de la afición.

El estratega dirigió la victoria por 6-4 sobre los franceses y también dedicó gran parte de sus declaraciones a defender los próximos pasos de su proyecto.

"Para ser muy sincero, la rueda de prensa de ayer dio la sensación de que habíamos quedado eliminados en la fase de grupos sin ganar ni un solo partido. Veinticuatro horas después, logramos nuestro mayor éxito en 60 años. Creo que el bajón y el revuelo tras lo ocurrido contra Argentina fueron excesivos, pero así son las cosas.

"Lo mejor que puedes hacer es reaccionar en el campo y conseguir la siguiente victoria; todo lo demás son palabras. Hablar no te da puntos ni victorias. Así que hay que aguantar, mantenerse firme y seguir creyendo. Me alegra que hayamos mostrado esa reacción. Es algo muy impresionante", continuó.