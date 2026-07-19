España gana la Copa del Mundo 2026

La selección española de fútbol ⁠venció el domingo 1-0 a Argentina en la prórroga de la final de la Copa del Mundo, en un ⁠partido en el que el ganador dominó de inicio a fin y que puso fin al sueño de la "albiceleste" de repetir la consagración de Qatar y conseguir su cuarta estrella en Estados Unidos.

Argentina llegó como campeón del mundo y fortalecido tras vencer en la semifinal ⁠a Inglaterra, pero se vio ampliamente superado por ⁠un seleccionado español que logró el segundo título de su historia después del obtenido en 2010.

La superioridad española, con 20 remates a puerta contra dos de los argentinos, se profundizó cuando la "albiceleste" quedó con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández sobre el final del tiempo regular.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez sostuvo al seleccionado argentino con grandes intervenciones hasta el minuto 106, cuando Ferran Torres lo superó con un potente remate con asistencia de Nico Williams.

Mundial 2026: España gana su segunda Copa del Mundo.Gráfico: El Economista

Con la derrota, el astro Lionel Messi, de 39 años, cerró su campaña mundialista después de seis participaciones con el récord absoluto de 34 partidos y 21 goles desde su debut en 2006.

En el partido disputado en el estadio de Nueva Jersey, colmado por mayoría de aficionados argentinos, España tuvo el dominio casi absoluto del balón y lo manejó con paciencia en campo rival.

El seleccionado argentino esperó en su campo, cerrando espacios, atento a oportunidades de contragolpe que no pudo completar en ninguna ocasión para acercarse a la portería de Unai Simón.

En el juego planteado de esa manera, España llevó peligro primero a los 4 minutos con un remate de Lamine Yamal que se desvió en Lisandro Martínez y tapó el arquero Martínez con sus pies.

Después de la pausa de hidratación, el conjunto español volvió a aproximarse con remates de larga distancia a través de Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella a los 38 y 42 minutos, respectivamente.

Sin juego ni remates al arco rival, el DT Lionel Scaloni probó con los ingresos de Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Nahuel Molina, pero Argentina siguió sin encontrar la pelota y cada vez más cerca de su portería.

El segundo tiempo también fue de España con un dominio claro del juego, pero a medida que su rival se ⁠fue replegando dentro de su propia área las aproximaciones dependieron de remates de larga ⁠distancia.

Si Argentina se mantuvo con la portería en ⁠cero se debió a la seguridad de su arquero que contuvo disparos de Oyarzabal, Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí y Nico Williams a los minutos ⁠47, 64, 76, 78 y 92, respectivamente.

En esas condiciones adversas, el conjunto sudamericano se quedó con un hombre menos a los 93 por la expulsión de Fernández por doble amarilla tras una infracción sobre Cubarsí.

A los 97 minutos, España tuvo la última chance antes de ir a la prórroga con un tiro libre de Yamal que Martínez sacó al tiro de esquina.

En el inicio de la prórroga, el "Dibu" volvió a sostener el cero con una difícil parada ante un remate de cabeza de Williams. A los 102, Mikel Merino desaprovechó una clara ocasión al fallar un cabezazo.

La resistencia argentina se quebró a los 106 con un remate de Torres tras un ⁠centro desde la derecha de Pedro Porro que Williams bajó de cabeza para dejar a su compañero de frente al arco.

Liderado por Messi, que no había tenido un buen partido, el seleccionado "albiceleste" se adelantó en el terreno e intentó sin suerte alcanzar el empate en los últimos minutos de la prórroga.