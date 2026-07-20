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Trump presume que el Mundial 2026 "ha sido el más seguro y espectacular de la historia"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Mundial 2026, que se ha celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, ha sido "el más seguro y espectacular de la historia con mucha diferencia".

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Europa Press

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Mundial 2026, que se ha celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, ha sido "el más seguro y espectacular de la historia con mucha diferencia", en gran medida gracias "A las Fuerzas del Orden", y afirmó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha logrado "elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible".

"¡La Copa del Mundo resultó ser un éxito espectacular! Quiero dar las gracias a todos los involucrados, pero en particular a nuestras grandes Fuerzas del Orden. El respeto que todos les tienen, junto con su amor por nuestro país, hicieron de este gran campeonato el Mundial más seguro y espectacular de la historia con mucha diferencia", señaló en su cuenta de X.

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"Gracias también a todos los demás involucrados y, en particular, al joven y dinámico Andrew Giuliani, que trabaja para el Gobierno de los Estados Unidos de América, y al fantástico presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por un trabajo bien hecho. Pocas personas podrán lograr lo que él ha logrado al elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible. ¡Felicitaciones a todos!", finalizó.

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