Petróleo cierra con alza de 1% por amenaza de los hutíes de un bloqueo naval ⁠a Arabia Saudita

Los precios del ⁠petróleo cerraron este lunes con un alza de más de un 1%, ya que la presión derivada de las esperanzas de que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se veía contrarrestada ⁠por la declaración de un bloqueo naval ⁠contra Arabia Saudita por parte de los hutíes de Yemen.

El conflicto en Oriente Medio recrudeció durante el fin de semana: Estados Unidos llevó a cabo su novena noche consecutiva de ataques contra Irán, mientras que Kuwait y Baréin, aliados de Washington, informaron de nuevos ataques iraníes.

Los futuros del Brent cerraron con un alza de 1.12 dólares, o un 1.3%, hasta los 89.22 dólares el barril, tras tocar los 91.42 dólares, su máximo desde el 11 de junio.

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzó 74 centavos, o un 0.9%, a 83.23 dólares, tras alcanzar su nivel más alto desde el 12 de junio, en 85.39 dólares.

Los mediadores presentaron a Irán una propuesta para rebajar la tensión en el conflicto con Estados Unidos, en la que se sugiere un alto el fuego de 10 días con el fin de encontrar formas de reactivar el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado, dijo el lunes a Reuters un alto cargo iraní.

"Aunque el conflicto sigue lejos de resolverse, la perspectiva de reanudar las negociaciones ha aliviado las preocupaciones inmediatas sobre nuevas interrupciones en el suministro de petróleo y el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz", dijo Daniela Hathorn, analista sénior de mercados de Capital.com.

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron este lunes que impondrían un bloqueo naval ⁠a Arabia Saudita, lo que abre un posible nuevo ⁠frente contra Estados Unidos en su guerra ⁠con Irán y aumenta la amenaza para el suministro energético mundial y el comercio fuera del golfo Pérsico.

"Si no ⁠hay un alto el fuego y el estrecho de Ormuz permanece cerrado en su mayor parte, al tiempo que se intensifica la amenaza hutí al transporte marítimo por el mar Rojo, el riesgo de un repunte significativo de los precios del petróleo sería considerable", señaló Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy.

León añadió que unos 2.5 millones de barriles por día de petróleo saudita se ven amenazados por los hutíes.

Sin embargo, una cantidad récord de crudo en el mar, estimada en unos ⁠1,350 millones de barriles, podría limitar la próxima fase de subidas de los precios del petróleo, dijeron analistas de Kpler en una nota.