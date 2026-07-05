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"¿Y si sí?": entre lluvia y esperanza, así vive la afición la previa del México vs. Inglaterra
Una aficionada mexicana luce un llamativo tocado con la frase "¿Y si sí?", reflejo de la ilusión por ver al Tri avanzar a los cuartos de final.
A unas horas del partido entre México e Inglaterra, la afición comenzó a llenar los alrededores del Estadio Ciudad de México entre lluvia, impermeables, banderas y camisetas verdes. Mexicanos e ingleses convivieron en la previa del encuentro de octavos de final del Mundial 2026, en un ambiente marcado por la expectativa y los operativos de seguridad.
El partido está programado para las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, con un aforo estimado de 80,000 personas. En distintos puntos de la capital también se instalaron pantallas gigantes para seguir el encuentro, como parte de los Festivales Futboleros en las 16 alcaldías.