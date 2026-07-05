"¿Y si sí?": entre lluvia y esperanza, así vive la afición la previa del México vs. Inglaterra

A unas horas del partido entre México e Inglaterra, la afición comenzó a llenar los alrededores del Estadio Ciudad de México entre lluvia, impermeables, banderas y camisetas verdes. Mexicanos e ingleses convivieron en la previa del encuentro de octavos de final del Mundial 2026, en un ambiente marcado por la expectativa y los operativos de seguridad.

El partido está programado para las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, con un aforo estimado de 80,000 personas. En distintos puntos de la capital también se instalaron pantallas gigantes para seguir el encuentro, como parte de los Festivales Futboleros en las 16 alcaldías.

Seguidores de Inglaterra celebran y capturan el momento con sus teléfonos durante la previa del encuentro mundialista.Foto: Eric Lugo /EE

Con banderas tricolores sobre los hombros, aficionados recorren los alrededores del estadio pese a la lluvia registrada en la capital.Foto: Eric Lugo /EE

Un aficionado presume una manta inspirada en un billete con la imagen de Julián Quiñones, una de las figuras de la selección mexicana.Foto: Eric Lugo /EE

Seguidores ingleses posan frente al Estadio Ciudad de México horas antes del partido contra México por el pase a cuartos de final.Foto: Eric Lugo /EE

Aficionados mexicanos animan el ambiente con porras y cánticos mientras esperan el ingreso al Estadio Ciudad de México.Foto: Eric Lugo /EE

El maquillaje con los colores de la bandera mexicana fue uno de los detalles que destacaron entre los asistentes antes del encuentro.Foto: Eric Lugo /EE