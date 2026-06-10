Ven impacto económico limitado y retos en seguridad

El Mundial de 2026 representará una vitrina global para México y una oportunidad para fortalecer su imagen internacional y atraer turismo, pero su impacto económico será limitado y estará acompañado de diversos retos en materia de seguridad, infraestructura, conectividad y gobernabilidad, según un análisis sobre las condiciones del país realizado por Integralia Consultores.

México llegará al Mundial en un contexto de estabilidad política y con una presidenta que mantiene altos niveles de aprobación ciudadana; sin embargo, enfrentará desafíos relacionados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tensiones comerciales con Washington y cuestionamientos sobre seguridad, corrupción y desempeño económico.

En materia de seguridad, el informe reconoció una disminución en los delitos de alto impacto durante los últimos años. Entre enero y abril de 2026, el total de estos ilícitos cayó 42.2% respecto al mismo periodo de 2018 y 28.7% frente a 2025. Sin embargo, advirtió que el país continúa enfrentando una crisis de seguridad, ya que delitos como la extorsión, las desapariciones y otros crímenes contra la vida mantienen niveles superiores a los registrados hace ocho años.

También, el análisis subrayó que la tasa de homicidios dolosos en México sigue siendo elevada, con 17.5 casos por cada 100,000 habitantes en 2025, cifra que supera ampliamente el promedio mundial de 6.1.

Además, la llegada masiva de visitantes podría incrementar riesgos asociados a fraudes, robos, extorsiones, delitos sexuales y afectaciones patrimoniales, particularmente en las zonas de mayor afluencia turística.

En el terreno social, el documento alertó sobre el incremento de movilizaciones y protestas en distintas regiones del país, particularmente las encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que han ganado intensidad conforme se acerca el inicio del torneo.

Pese a la relevancia del evento, el estudio apuntó que el interés social todavía es limitado.