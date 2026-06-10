Selección Mexicana se sincera en la antesala de la inauguración del Mundial

La Selección Mexicana dio sus últimas declaraciones antes de encarar la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los voceros elegidos fueron Johan Vásquez, Brian Gutiérrez y Mateo Chávez, que integran la nómina de 26 convocados por Javier Aguirre.

Sus voces se escucharon en la última zona mixta desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), antes de debutar en la justa contra Sudáfrica (11 de junio).

En poco menos de media hora, los tres futbolistas compartieron a la prensa su sentir en varios sentidos: fortaleza mental, estabilidad del grupo y tareas específicas asignadas por el ‘Vasco’ Aguirre.

Johan Vásquez: “Montes o Edson: el que entre no cambia la idea”

César Montes y Johan Vásquez son la pareja de defensas centrales titulares de la selección. Ambos nacidos en Sonora, se perfilan para liderar la zaga nacional en el inicio de la Copa del Mundo.

Su gran entendimiento se debe a que se conocen desde la infancia y categorías juveniles.“(César Montes o Edson Álvarez) no creo que cambie mucho en lo futbolístico; nos conocemos desde hace mucho tiempo. Con Montes es diferente porque somos paisanos del mismo estado, nos conocemos desde los 10 años. Tenemos mismas costumbres y nuestros papás se conocen. Edson es un líder dentro de la cancha, es el capitán”, apuntó Vásquez.

“Me han tocado situaciones difíciles en mi carrera, descensos y todo. Hay cosas que se salvan en grupo, tenemos un arma importante que vemos como una familia, hemos ido de menos a más y esa arma se verá el jueves, pues es una cosa fuerte para nosotros.

“Los fans nos han hecho sentir una conexión al paso del tiempo. Sé que el día 11 veremos un estadio Azteca apoyando. Hemos visto videos de cómo han recibido a otros países”.

De los 26 futbolistas que representarán a México en el Mundial, apenas cinco militan en el ‘Big Five’ de ligas europeas. De ellos, sólo uno es titular indiscutible e incluso capitán: Johan Vásquez, con el Genoa de Italia.

Tiene 27 años y está en vísperas de su segundo Mundial. En Qatar 2022 no fue requerido un solo minuto por el entonces entrenador, Gerardo ‘Tata’ Martino.

El panorama es distinto hacia 2026. Con Javier Aguirre, registra 1,694 minutos y es su segundo jugador más constante desde que tomó la dirección técnica en 2024, sólo detrás de los 1,696 de César Montes.

También ha portado la cinta de capitán en ausencia de Edson Álvarez o Guillermo Ochoa. Es un liderazgo al que no rehuye.

“Siempre me he considerado un líder. Creo que me gusta ayudar a mis compañeros en todo lo que se pueda”, expresó Vásquez.

Es el único defensa central zurdo entre los 26 elegidos de Aguirre y es titular indiscutible desde el título de la Copa Oro 2023. Además, lleva cinco años en Europa.

Tiene contrato con Genoa hasta 2028 y gracias a su consistencia hoy su valor de mercado está en 12 millones de euros, siendo el quinto mexicano mejor cotizado del mundo, según Transfermarkt.

Pese a todo, no pierde el piso en cuanto a su papel en el Tri: “Creo que, al final de cuentas, somos muchos capitanes y líderes los que vamos a ayudar a esta selección (…) Vengo fuerte. Creo que son muchos momentos difíciles que he pasado y que son naturalmente deportivos, cosas que tomo como una fuerza que me va a ayudar para el día 11 (de junio). Quiero aportar mi granito de arena y ser positivo”.

Brian GutiérrezFoto EE: Eric Lugo

Brian Gutiérrez: “Aguirre me dice que juegue libre”

Hace un año, el mediocampista que se forjó en canchas de Chicago era un nombre lejano en el futbol mexicano. La vida le cambió cuando Gabriel Milito, actual entrenador de Chivas, scouteó y lo trajo a México.

A sus 22 años, su estilo de juego llamó la atención del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Sin imaginarlo tan pronto, pero sí soñarlo, Brian Gutiérrez se encuentra en la lista oficial de México para el Mundial.

“La llevo muy tranquilo en el día a día, en cómo mejorarme y prepararme. Creo que eso me está ayudando mucho”.

El primer partido de grupo, contra Sudáfrica, ranking 60 de FIFA, revelará el mejor momento para que Aguirre lo ocupe para resolver y proponer.

“En ese 11 de junio sueño con ganar. Aguirre me dice que juegue libre y haga mi juego (...) Sudáfrica es un equipo con mucha dinámica y fortaleza en la transición y tenemos que manejar eso”.

Enseguida, un periodista colombiano le preguntó por Julián Quiñones, uno de los cinco futbolistas no nacidos en México —como el propio Brian (Estados Unidos)— entre los 26 convocados.

“Julián es un gran jugador. Tiene muchas cualidades, nos ayuda mucho y es buen compañero”, respondió.

Casi la mitad de los convocados por Aguirre (12) han estado en el CAR desde el 6 de mayo, permeando una conexión positiva de cara al Mundial.

Así lo expresó Gutiérrez a El Economista: “Esa convivencia en el día a día nos ayuda mucho. El grupo está muy feliz, unido y todo eso está en buenas manos, porque de verdad creo que nos está ayudando mucho”.

Ha sido más de un mes de convivencia entre los convocados que pertenecen a clubes de la Liga MX. Los que radican en Europa y Medio Oriente se integraron después.

Eso ha impulsado un ambiente positivo que se percibe en cada entrenamiento, incluso, agregando al entrenador y a su sucesor y actual auxiliar, Rafael Márquez.

El caso de Brian Gutiérrez es excepcional porque hasta diciembre de 2025 no había sido convocado por Javier Aguirre. Fue a partir de su fichaje con Chivas, en enero de 2026, que entró al universo de la Selección Mexicana y ahora, con siete partidos, ya tiene lugar asegurado en el Mundial.

“Por supuesto que esto es un sueño, pero también una responsabilidad. El proceso lo tomé con calma, creo que voy paso a paso y así la estoy llevando”, definió el jugador de 22 años.

“Como en la vida, todo pasa rápido o lento. Creo que a mí me pasó rápido, estuve trabajando para esto y creo que se me están dando las cosas. Estoy agradecido con la federación (FMF) y con Dios”.

Mateo ChávezFoto EE: Eric Lugo

Mateo Chávez: “De lo individual al conjunto para sumar puntos”

Mateo Chávez siente que el equipo, cerrado con los 26 elegidos, tiene el chip de generar alianza grupal, a diferencia de la demostración individual que se seguía para ganarse un lugar en la lista de Aguirre.

“A días del Mundial, se siente el enfoque y la concentración al máximo. Se trabaja ya por tres puntos y antes era por mostrar un funcionamiento individual y colectivo, pero ahora se trabaja por sumar puntos y se trabaja diferente porque el resultado ahora es de los primeros planos. Antes era más bien el mostrar una idea de juego que estamos creando todavía. Cada vez ya estamos más listos”.

El defensa añadió su sentir: “Feliz de estar aquí; emocionado. Lo tenía como una meta y gracias a Dios estoy aquí, estoy muy ilusionado.

“Hemos hecho sesiones grupales para cerrar vínculos, que es parte fundamental en la convivencia, con Imanol Ibarrondo (psicólogo). Desde Chivas trabajé con él y me hecho crecer mucho”.

Mateo Chávez será el tercer jugador más joven de México en el Mundial 2026. Es un lateral izquierdo de 22 años que pertenece al AZ Alkmaar de la Eredivisie.

Vivirá su primera Copa del Mundo y está consciente de que podría hacerlo desde la banca, ya que el experimentado Jesús Gallardo (mundialista en 2018 y 2022) es el titular en su posición.

No obstante, está contagiado por el entusiasmo de disputar el evento como local y, por ello, agradece a la afición: “Creo que cada vez la gente se ha ilusionado más con nosotros, lo he sentido y leído en redes sociales”.

Añadió: “La gente ha cambiado la perspectiva. Se están ilusionando y eso a nosotros nos ayuda mucho desde la parte anímica, por el apoyo que podemos sentir”.

No es un secreto que la Selección Mexicana ha batallado para conectar con la afición, sobre todo, desde su actuación en el último Mundial. No superó la fase de grupos, algo que no ocurría desde 1978.

Mateo Chávez se dice mentalizado para cambiar esa imagen: “México está para hacer feliz a la gente, para llegar lo más lejos que podamos, peleando y dejando la vida en la cancha”.

Cuestionado sobre qué visión les plantea Javier Aguirre, fue tajante: “Hacer historia. Creo que (quedar primeros de grupo) es la meta. No sé si pueda decir que es una obsesión, pero ese es el objetivo número uno”.

Chávez acumula apenas 10 partidos con selección mayor, pero ya tiene experiencia de haber participado en un torneo, que fue la Copa Oro 2025. No fue convocado de enero a marzo de 2026 tras recuparse de una luxación de hombro.