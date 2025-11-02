México persiste en horizonte de NBA, aunque sin datos concretos

La NBA cumplió 33 años de visitas a México durante el fin de semana del Día de Muertos 2025. El platillo principal fue el partido entre Detroit Pistons y Dallas Mavericks en la Arena Ciudad de México, que reunió a 20,385 espectadores.

Los Pistons se impusieron por 122-110, consiguiendo su cuarta victoria de la temporada (4-2) para mantenerse en el top 5 de la Conferencia Este. Pero el evento contó con muchas más historias fuera de la cancha.

NBA México Detroit Pistons vs Dallas Mavericks Foto: Eric Lugo EE

Colorido, tableros y porras

Para empezar, múltiples jerseys de Luka Doncic, uno de los máximos referentes en la era moderna de los Mavericks, rodeaban el recinto de la alcaldía Azcapotzalco a pesar de que el esloveno se mudó a los Lakers a partir de esta temporada (2025-26).

Sin embargo, sus camisetas evidenciaban que es una de las figuras internacionales que ha causado mayor eco para la NBA en México como en el resto del mundo.

Los jerseys de Doncic no eran los únicos que sobresalían. También los del griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), del serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) y los clásicos de Michael Jordan y Shaquille O’Neal.

NBA México Detroit Pistons vs Dallas Mavericks Foto: Eric Lugo EE

NBA México Detroit Pistons vs Dallas Mavericks Foto: Eric Lugo EE

Ya en el escenario, Anthony Davis lució como un ‘rockstar’ con un elegante atuendo de civil adornado con lentes negros. El 10 veces All-Star de la NBA no pudo jugar para los Mavericks por una lesión muscular, pero sí hizo el viaje para presenciar la fiesta mexicana, a diferencia de Kyrie Irving, otra de las actuales estrellas de Dallas.

Entre los puntos negativos de este partido estuvo la falla de uno de los tableros electrónicos. Provocó tensión entre los elementos del staff de la NBA y de la Arena CDMX, además de que el partido empezó poco después de las 20:20 horas, siendo su programación original a las 20:00.

Finalmente, los organizadores decidieron que la mitad del partido se jugara sin tableros electrónicos. Después de la pausa del medio tiempo, que fue acaparada por bailarines y un show de disfraces por el Día de Muertos, los tableros fueron reinstalados y funcionaron con normalidad.

En las tribunas, los gritos de apoyo cambiaron: al principio fueron para los Mavericks, quizás impulsados por el recuerdo del mexicano Eduardo Nájera, quien jugó allí en dos etapas (2000-2004 y 2010); pero en el último cuarto fueron para los Pistons, con el marcador a su favor.

NBA México Detroit Pistons vs Dallas Mavericks Foto: Eric Lugo EE

Entre los jugadores que visiblemente recibieron más aplausos estuvieron Cade Cunningham (Pistons), Cooper Flagg y Max Christie (Mavericks). Ninguno rebasa los 25 años y reflejaron un fuerte entusiasmo en México por una nueva generación de talento.

Como ya es normal, algunas celebridades de otros ámbitos rodearon la duela: los ex futbolistas de la Selección Mexicana de futbol, Rafael Márquez y Ricardo Osorio; el músico Jay De la Cueva y el conductor Adal Ramones, entre otros.

La NBA concretó de esta forma su partido 34 en México a partir de 1992. Fue el número 15 en temporada regular, siendo el único país que ha sido parte del calendario oficial en cuatro años consecutivos en la era pospandemia (2022, 2023, 2024 y 2025).

NBA México Detroit Pistons vs Dallas Mavericks Foto: Eric Lugo EE

Lo que sigue para México

El entusiasmo de la NBA por México quedó marcado desde las voces de los protagonistas en la duela, como entrenadores y jugadores.

“¡Hola, México! Muchas gracias por venir. Mi español es muy poquito, pero amo a México”, mencionó Cade Cunningham, figura actual de los Pistons, en el protocolo previo al inicio del partido.

También antes del juego, en conferencia, los entrenadores en jefe de Detroit y Dallas manifestaron su gusto por la visita y la importancia que ven a largo plazo.

“El basquetbol nos ha aportado muchísimo a todos y es justo que intentemos difundirlo, brindar esa oportunidad a todos. Poder jugar estos partidos en la Ciudad de México, sabiendo lo mucho que se ama el deporte aquí y la emoción que sienten los aficionados, brindarles la oportunidad a quienes quizás nunca vean un partido de NBA en persona, esa oportunidad significa mucho para nosotros”, señaló JB Bickerstaff, coach de los Pistons, a pregunta de El Economista.

“Este podría ser un momento que cambie la vida de un chico que nunca pensó que tendría oportunidad de jugar en NBA, pero ve a Cade Cunningham, Tobias Harris y Jalen Durant. Ahora se siente inspirado para salir a la cancha y trabajar lo más duro posible. Es una oportunidad increíble para nosotros y una gran responsabilidad que tomamos muy en serio”.

NBA México Detroit Pistons vs Dallas Mavericks Foto: Eric Lugo EE

Su homólogo en Mavericks, Jason Kidd, hizo más énfasis en el deseo de que México albergue un equipo de NBA en un futuro cercano.

“Creo que es muy importante que sigamos jugando en la Ciudad de México, donde ya tenemos un equipo de G-League (Capitanes). Ojalá algún día haya un equipo de NBA.

“Creo que la Ciudad de México sería una gran ciudad para albergar a ese equipo porque el basquetbol es muy popular aquí. He jugado con algunos compañeros que son de México, así que creo que cuando se habla de Canadá y México, se habla de un basquetbol de muy alto nivel. Ojalá continuemos esta colaboración y algún día tengamos un equipo de NBA aquí”.

NBA México Detroit Pistons vs Dallas Mavericks Foto: Eric Lugo EE

Futuro inexacto

A pesar de estas palabras, no hay un dato concreto de parte de los dirigentes sobre cuándo México podría recibir un equipo de expansión de NBA.

“La expansión es algo que suena, pero son etapas muy tempranas para decir dónde está México en el mapa. El compromiso sigue, tenemos infraestructura y tema geográfico”, mencionó al respecto, Raúl Zárraga, vicepresidente y jefe de operaciones de NBA Latinoamérica, en la previa del partido entre Pistons y Mavericks.

Tampoco hubo exactitud respecto al futuro de los partidos de la NBA en México. Si bien hay un contrato que se renovó en 2024, no hay precisión sobre los años de duración, tipo de juegos que se celebrarán (oficiales o exhibición) y demás.

“Tenemos un compromiso a largo plazo con (la promotora) Zignia (Live). México está en las prioridades para la temporada de la NBA”, agregó Zárraga en declaraciones publicadas por el medio ESPN.

Según el sitio web NBA Experiences, México ya tiene asignado un partido para 2026, aunque con fecha por asignar.

“Zignia ha sido un socio de confianza de NBA por más de 10 años y comparte nuestro compromiso de crear experiencias inolvidables para nuestros fans (…) Esperamos seguir trabajando juntos para llevar la experiencia de NBA en vivo a México en los próximos años”, ahondó Zárraga en la previa del Mexico City Game 2024, que fue entre Miami Heat y Washington Wizards.

Pero en el partido 2025 no hubo actualización ni precisión de datos sobre el contrato o la continuidad de la NBA en México. Sólo la satisfacción de entrenadores y jugadores por estar en este país.