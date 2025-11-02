Diablos y Fuerza Regia disputarán final del 25 aniversario de LNBP

Diablos Rojos del México y Fuerza Regia disputarán la emblemática final del 25 aniversario de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). La contienda empezará este lunes 3 de noviembre y podría extenderse hasta el viernes 14 en caso de llegar a siete partidos.

El equipo de la Ciudad de México es el vigente campeón, luego de superar por 4-1 a Halcones de Xalapa en 2024. Esa fue la primera temporada de Diablos Rojos en LNBP.

Fuerza Regia, por su parte, es el equipo con más títulos en la historia de este circuito e intentará ampliar su diferencia en la cima. Hasta el momento, los de Monterrey se han quedado con el trofeo en las temporadas 2017, 2019, 2020, 2021 y 2023.

Con cinco estrellas, Fuerza Regia está por delante de Soles de Mexicali y Halcones de Xalapa (ambos con cuatro) en el palmarés histórico.

La LNBP disputó su primera temporada en el año 2000 con 11 equipos. En la 2025 fueron 14 los contendientes por el título, recordando que la inauguración fue el 3 de julio.

Diablos Rojos y Fuerza Regia tuvieron el mismo récord en fase regular: 20 triunfos y ocho derrotas, aunque con 316 puntos de diferencia para los capitalinos y 318 para los regiomontanos. En la clasificación general, los pingos fueron terceros y los de Nuevo León, cuartos.

Ya en postemporada, Diablos Rojos superó 3-2 a Dorados de Chihuahua en Semifinales de Zona y luego 4-3 a Astros de Jalisco en la Final de la Zona Caliente, recordando que en esta liga las zonas reciben nombre por razones de patrocinio.

En la Zona Caja Popular Mexicana, Fuerza Regia superó 3-1 a Mineros de Zacatecas en semifinales y posteriormente 4-2 a Panteras de Aguascalientes.

Este será el primer enfrentamiento entre Diablos Rojos del México y Fuerza Regia en una postemporada de LNBP. Si bien ambas ciudades (Ciudad de México y Monterrey) tienen amplio historial en etapas de eliminación directa de Liga Mexicana de Beisbol (LMB) o Liga MX, este será un cruce inédito en la máxima competencia nacional de basquetbol varonil.

“Siempre es lindo estar en una final y más sabiendo que es la cuarta del equipo en sólo dos temporadas”, señaló Elián Villafañe, coach asistente de Diablos Rojos, haciendo alusión a las Finales LNBP y de Copa Valúe de 2024 y 2025.

“El equipo está unido después de pasar un momento muy complicado e importante contra Astros. Ahora vamos con toda la energía a la última instancia”.

Hace unas semanas, Diablos Rojos firmó un bicampeonato de LMB y se convirtió en el equipo más ganador (18 títulos) en todo el panorama del beisbol profesional de México.

También en 2025 consiguieron el título de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) y de la Baseball Champions League Americas (BCL), lo que impulsa al equipo de LNBP a continuar la inercia ganadora con el mismo head coach de la primera estrella, el argentino Nicolás Casalánguida.

Del otro lado, el español Pablo García está disputando su tercera temporada al frente de Fuerza Regia y luchará por un segundo título, luego del conseguido en 2023 ante Astros de Jalisco. Previamente, García fue campeón en 2022 con Abejas de León (4-0 también sobre Astros).

La temporada 2025 de LNBP ya tuvo un campeón a mitad de camino. Se trata de Soles de Mexicali, que venció 80-75 a Diablos Rojos del México a partido único en la final de la Copa Valúe, que se disputó a finales de agosto en Guadalajara.

La Copa Valúe surgió en 2023 como un torneo de mitad de temporada similar al que hace la NBA (Emirates Cup). Participan los ocho mejores equipos de la primera parte del año y, hasta el momento, ha sido ganada por Fuerza Regia (2023), Halcones de Xalapa (2024) y Soles de Mexicali (2025).

Pero el trofeo que demanda mayores reflectores es el de las Finales LNBP, que empezarán a jugarse este lunes 3 de noviembre en la Ciudad de México.

CALENDARIO DE FINAL LNBP 2025

DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO VS FUERZA REGIA

Juego 1

Lunes 3 de noviembre

Gimnasio Juan De la Barrera (CDMX)

20:15hr

Juego 2

Martes 4 de noviembre

Gimnasio Juan De la Barrera (CDMX)

20:15hr

Juego 3

Viernes 7 de noviembre

Arena Mobil (Monterrey)

20:15hr

Juego 4

Sábado 8 de noviembre

Arena Mobil (Monterrey)

16:15hr

Juego 5*

Lunes 10 de noviembre

Arena Mobil (Monterrey)

20:15hr

Juego 6*

Jueves 13 de noviembre

Gimnasio Juan De la Barrera (CDMX)

20:15hr

Juego 7*