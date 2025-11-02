Lectura 3:00 min
Clima México: frente frío 12 dominará el inicio de semana, traerá lluvias, Norte y descenso de temperaturas
El frente frío número 12 dominará las condiciones del clima esta semana en México, provocando lluvias fuertes en el sureste, evento de Norte en el Golfo de México y descenso de temperaturas en el norte, centro y oriente del país.
El frente frío número 12 será el sistema más importante en los próximos días, ya que recorrerá el Golfo de México, la Península de Yucatán y alcanzará el mar Caribe, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Su masa de aire frío provocará un marcado descenso de temperaturas, evento de Norte fuerte a muy fuerte y lluvias en gran parte del país.
Se prevén rachas de viento de hasta 80 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 3 metros.
Estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco registrarán lluvias fuertes a muy fuertes, con posibilidad de crecida de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. También se esperan lloviznas y chubascos en entidades del centro y sur, mientras que en el norte y noroeste persistirá ambiente seco y baja probabilidad de lluvia.
Temperaturas: descenso generalizado y posibles heladas
La masa de aire frío generará temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz.
En la madrugada habrá también valores entre 0 y 5 °C en sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca.
Durante las tardes, se mantendrá ambiente templado a cálido en el Pacífico y regiones del occidente, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Lluvias y Norte continuarán a mitad de semana
Entre martes y jueves, el frente frío 12 se moverá hacia el Caribe y comenzará a perder intensidad, aunque su masa de aire seguirá provocando frío al amanecer y bancos de niebla en el norte, noreste, centro, oriente y Península de Yucatán.
El evento de Norte persistirá en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 70 a 80 km/h el martes, y disminuirá gradualmente hacia mitad de la semana.
Las lluvias más relevantes se concentrarán en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Para el miércoles, se prevén precipitaciones muy fuertes en zonas del oriente de Yucatán y norte de Quintana Roo.
Panorama general por regiones
Golfo de México y Península de Yucatán: lluvias fuertes, evento de Norte y descenso de temperatura; oleaje elevado en costas.
Sur y sureste (Chiapas, Oaxaca, Tabasco): precipitaciones muy fuertes, vientos intensos en el Istmo y posibles deslaves.
Centro del país (CDMX, Edomex, Puebla, Hidalgo): ambiente frío al amanecer, chubascos aislados y rachas de viento de hasta 50 km/h.
Norte y noroeste: tiempo estable, cielos despejados y temperaturas frías a muy frías en zonas serranas.
Pacífico occidental y sur: calor en costas, chubascos dispersos y oleaje de hasta 2.5 metros en estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.