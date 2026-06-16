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Messi hace historia: Se convierte en el primer futbolista en jugar seis Mundiales
La actual estrella del Inter Miami podría ostentar en solitario este récord menos de 24 horas, ya que Cristiano Ronaldo puede saltar al césped en su sexto Mundial en el debut de Portugal el miércoles.
Lionel Messi, el gran capitán de Argentina, se convirtió este martes en el primer futbolista en jugar partidos de seis ediciones de la Copa del Mundo.
Messi alcanzó este hito con el pitido inicial del debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica frente a Argelia, en un estadio de Kansas City con lleno casi total de hinchas albicelestes que ovacionaron a su ídolo desde el calentamiento.
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La actual estrella del Inter Miami podría ostentar en solitario este récord menos de 24 horas, ya que Cristiano Ronaldo puede saltar al césped en su sexto Mundial en el debut de Portugal el miércoles.