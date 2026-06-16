Argentina inicia la defensa del título mundial ante Argelia con Messi como gran líder

La selección de Argentina iniciará la defensa de su corona mundial en el Estadio Kansas City (Estados Unidos), donde se medirá a una Argelia que regresa a una Copa del Mundo más de una década después y que quiere comprobar desde el primer día si está preparada para competir de verdad con una de las grandes favoritas al título.

La Albiceleste aterriza en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una condición incómoda y privilegiada al mismo tiempo: ser el rival a batir. Cuatro años después de aquella final eterna de Lusail ante Francia que le dio su tercera estrella y cerró una espera de 36 años desde México'86, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni vuelve a escena con buena parte del bloque campeón y con el reto de lograr algo que nadie consigue desde Brasil en 1962: revalidar un título mundial.

Y lo hará todavía de la mano de Leo Messi. El capitán argentino, ya rozando la cuarentena, afronta su sexta Copa del Mundo consecutiva y todo apunta a que será su despedida definitiva del gran escaparate internacional. Después de años de comparaciones con Diego Armando Maradona y de convivir con el peso de no haber conquistado nunca el trofeo, el '10' completó su legado en Catar y ahora persigue cerrar el círculo con la ardua defensa del título.

Scaloni mantiene la línea que les llevó al éxito. La campeona del mundo ha tocado poco una estructura que sigue apoyándose en la seguridad de Emiliano Martínez, el liderazgo defensivo de Cristian Romero, el equilibrio de Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister y el peso ofensivo compartido entre Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Entre los campeones de 2022 continúan 16 futbolistas y el técnico ha añadido juventud sin alterar demasiado la identidad competitiva del equipo.

Además, Argentina llega con buenas sensaciones. En sus cinco amistosos previos al torneo firmó pleno de victorias y un balance de 14 goles a favor y sólo uno en contra, con triunfos ante Angola (0-2), Mauritania (2-1), Zambia (5-0), Honduras (2-0) e Islandia (3-0). También firmó una fase de clasificación sólida, con 1,7 tantos anotados por partido, apenas 0,6 recibidos y once porterías a cero en 18 encuentros.

Sobre el papel, el Grupo J parece amable para el vigente campeón, acompañado por Argelia, Austria y Jordania, aunque en Argentina nadie olvida el susto que supuso el estreno en Catar ante Arabia Saudí. Y enfrente aparece una selección norteafricana que quiere precisamente apoyarse en esa memoria reciente para creer que el favorito también puede tambalearse.

Porque Argelia llega con menos foco, pero con argumentos para incomodar. Los 'Zorros del Desierto' disputarán apenas el quinto Mundial de su historia y el primero desde Brasil 2014, donde alcanzaron sus históricos octavos de final y obligaron a Alemania, después campeona, a sufrir una prórroga para eliminarlos. Antes, en España 1982, protagonizaron una de las historias más recordadas de los Mundiales al quedar fuera tras vencer a Alemania Federal y verse perjudicados por el polémico 1-0 entre los germanos y Austria en El Molinón.

El equipo de Vladimir Petkovic quiere recuperar aquella imagen competitiva. El técnico bosnio, que ya convirtió a Suiza en una selección incómoda en grandes torneos, ha encontrado una mezcla interesante entre experiencia y renovación. Siguen referentes como Riyad Mahrez o Aïssa Mandi, pero el grupo ha ganado dinamismo con nombres como Mohamed Amoura, máximo goleador de la clasificación africana con diez tantos, Rayan Aït-Nouri o jóvenes como Ibrahim Maza.

Además, el combinado norteafricano aterriza en Kansas respaldado por resultados convincentes. En la preparación venció con autoridad a Bolivia (0-4), sorprendió a Países Bajos (0-1), empató con Uruguay (0-0) y goleó a Guatemala (7-0), una secuencia que alimenta la sensación de crecimiento pese a la eliminación en cuartos de final de la última Copa de África ante Nigeria.

Los números también invitan a pensar que no será un rival cómodo. Argelia promedió 2,4 goles por encuentro en la fase clasificatoria y sólo encajó 0,8, aunque su principal asignatura pendiente fue la solidez defensiva, con únicamente tres porterías a cero en 24 partidos. Además, es un duelo con escasos precedentes. Ambos equipos sólo se han enfrentado una vez, en un amistoso disputado en 2007 que terminó con triunfo argentino por 3-4.

La lógica señala a la vigente campeona como ganadora, pero este Mundial ha dado ya sorpresas. Argentina quiere empezar el camino hacia una defensa histórica del título y Messi escribir un último capítulo inolvidable; Argelia, mientras tanto, llega con la intención de demostrar que el crecimiento africano también pasa por discutirle el guion a los vigentes campeones.

Ficha técnica: Posibles alineaciones

ARGENTINA: Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Medina; Mac Allister, Fernández, De Paul; Messi, Lautaro Martínez y Almada.

ARGELIA: Zidane; Belghali, Mandi, Hadjam, Aït Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Aouar; Mahrez, Gouiri y Amoura.

ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL).

ESTADIO: Estadio Kansas City (Kansas, Estados Unidos).