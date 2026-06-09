El Mundial 2026 tendrá más veteranos que nunca, con récord de jugadores mayores de 40 años

En un deporte en el que la juventud es un bien muy preciado, el Mundial 2026 que comienza esta semana demuestra que no se puede mantener a un buen jugador fuera de juego, ya que se ha seleccionado a un récord de ocho jugadores de 40 años o más para disputar el torneo en Canadá, México y Estados Unidos, uno más que en los 22 torneos anteriores juntos.

Entre los participantes anteriores en esta selecta categoría se encuentran seis arqueros y el delantero camerunés Roger Milla, que sigue siendo el jugador de más edad en marcar en una fase final tras anotar a los 42 años en el torneo de 1994.

Su logro no se superará en esta ocasión, pero jugadores como Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Edin Dzeko intentarán unirse a él en el club de goleadores de más de 40 años en un Mundial.

El jugador de más edad de toda la fase final de 2026 será el portero escocés Craig Gordon, de 43 años, quien, si juega, ocupará el segundo puesto en la lista histórica de los competidores de más edad en un Mundial, solo por detrás del egipcio Essam El Hadary, que tenía 45 años cuando defendió la portería de Egipto contra Arabia Saudita en Volgogrado en 2018.

Sin embargo, se espera que Gordon sea el suplente del titular Angus Gunn.

Ronaldo es el jugador de campo de más edad, con 41 años, y participará en su sexta Copa del Mundo, una cifra récord que comparte con el arquero mexicano de 40 años Guillermo Ochoa y con Lionel Messi, que cumplirá 39 a fines de mes.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, afirmó que confiará sobre todo en la vasta experiencia de Ronaldo.

"Nadie ha vivido lo que él ha vivido por la cantidad de partidos decisivos que ha disputado a lo largo de su carrera", comentó. "Además, aporta una experiencia en momentos decisivos que nadie más en la plantilla puede igualar".

Entre los demás jugadores mayores de 40 años de este torneo se encuentran el portero Vozinha, de la selección debutante de Cabo Verde, y su colega bajo los palos Manuel Neuer, ganador del Mundial de 2014 y que espera estar listo para jugar con Alemania contra Curazao en Houston el domingo, tras haber lidiado con una lesión en la pantorrilla.

El arquero uruguayo Fernando Muslera celebrará su 40 cumpleaños el próximo martes, el día después de que Uruguay se enfrente a Arabia Saudita en Miami en su primer partido por el Grupo H.

Aunque tanto Messi como Ronaldo han tenido problemas de lesiones en los últimos meses, su reputación no corre ningún peligro: Messi llevó a Argentina a la gloria en el último Mundial, mientras que Ronaldo ya cuenta con el notable récord de haber marcado en los cinco torneos en los que ha participado.