Inglaterra, tercer lugar del Mundial 2026 tras ganar 6-4 a Francia

Una lluvia de goles. En el partido entre los decepcionados de las semifinales, Inglaterra se hizo este sábado con el tercer puesto del Mundial 2026 al vencer 6-4 a una Francia que levantó cabeza y rozó la remontada tras una primera parte desastrosa.

Los ingleses ganaron gracias a un gol tempranero de Declan Rice (4'), otro de Ezri Konsa (18'), un triplete de Bukayo Saka (37', 45+1' y 87') y el restante de Jude Bellingham (90+8').

Francia, que perdía 4-0 en el descanso, soñó con una remontada gracias a un doblete de Kylian Mbappé (48' y 66'), nuevo máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 tantos, y goles de Bradley Barcola (54') y Ousmane Dembelé (90+6').

Antes del cruce el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, y su homólogo francés, Didier Deschamps, insistieron en que nadie quería jugar este partido por el tercer lugar, aunque prometieron hacer todo lo posible por ganar.

Así fue, aunque de inicio, sólo hubo un equipo dispuesto a pelear.

Los ingleses se dieron un festín en la primera parte ante unos Bleus totalmente superados en defensa y que rozaron el bochorno en el que era el último partido de Didier Deschamps como seleccionador galo.

Nada más empezar, Rice adelantó a los suyos aprovechando un mal pase del extremo Désiré Doué.

Y en un córner, el lateral Ezri Konsa, solo en el primer palo, pudo aumentar la ventaja de un testarazo.

La pesadilla francesa siguió con dos tantos de Saka, demasiado sencillos.

Todo parecía decidido en Miami, pero Francia decidió comparecer al fin tras la pausa.

Las entradas de Dembelé por Rayan Cherki y Barcola por Doué revolucionaron al equipo.

Mbappé hizo el primero tras un buen pase en profundidad del mediapunta Michael Olise y Francia empezó a creer en la remontada.

El delantero del Real Madrid asistió a Barcola para el segundo, e hizo el tercer poco después tras un nuevo pase decisivo de Olise.

El jugador del Bayern fue de los mejores de su equipo, pero su falta de acierto ante la portería inglesa impidió completar la hazaña.

Saka le dio aire a los Tres Leones al anotar un penalti tras una contra.

Pero en el tiempo de descuento, Dembelé se encargó de mantener las esperanzas galas con el cuarto gol de los suyos.

Con el partido ya loco, Bellingham anotó sobre la bocina para situar a Inglaterra en el podio de este Mundial.

Alineaciones:

Francia: Maignan - Gusto (Kounde 90+1), Konaté (Upamecano 46), Lacroix, T. Hernandez (Digne 46) - Olise, Zaïre-Emery - Cherki (O. Dembélé 46), Rabiot, Doué (Barcola 46) - Mbappé (cap) DT: Didier Deschamps

Inglaterra: Henderson - Quansah (James 83), Konsa, Guéhi (Chalobah 90+3), Spence - Saka - Eze (Bellingham 79), Rice (cap), Rogers, Rashford (Watkins 46) - Toney (Anderson 79) DT: Thomas Tuchel

Mbappé se convierte en el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 22 goles

Kylian Mbappé superó este sábado al argentino Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 goles, tras anotar un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto en Miami.

La estrella francesa, que marcó dos tantos en la segunda parte contra los ingleses, lidera además la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles en esta edición, por delante de los ocho del astro argentino, que lleva 21 en sus seis copas del mundo disputadas.

Al inicio del segundo tiempo, Mbappé batió al portero inglés, Dean Henderson, con un disparo raso con la zurda tras recibir un gran pase en profundidad de Michael Olise. Y repitió 18 minutos después tras otra asistencia del mediapunta francés y poner el 4-3 provisional a favor de los ingleses.