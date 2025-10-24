Día nacional de Patricio O’Ward: sitio 13 en la práctica del México GP

Patricio O’Ward salió de los pits más de 30 minutos después de que terminó la práctica 1. Caminó por el túnel serio y levantó el pulgar esbozando una sonrisa modesta. El piloto mexicano estacionó el auto MCL39 en el sitio 13 acompañado de la ovación de sus fans y los de Checo Pérez en el Autódromo.

La seriedad de Pato tradujo el grado de dificultad de su prueba, pues a lo largo de las vueltas tuvo que reponerse incluso, de un sitio 19. Además, presuntamente corrió enfermo por intoxicación de alimentos y pasó a los pits del Centro Médico.

Así fue el viernes del único mexicano en la pista, consumó por segundo año consecutivo su práctica con la escudería. En esta ocasión, corrió en el asiento de Lando Norris, que marcha segundo en el Mundial de Pilotos, a cuatro carreras de terminar la temporada (sin contar el Mexico GP).

“La afición es especial y me emociona regresar cada año porque es la oportunidad que tengo de subirme a un monoplaza frente al público mexicano. Fue muy linda experiencia, igual que el año pasado y estoy contento de ayudar al equipo”, dijo Pato en un comentario express al pie del hospitality, donde llegó charlando con Arvid Lindblad, el piloto de reserva de Red Bull, que corrió en el auto de Max Verstappen.

Pato fue el segundo mejor novato en la la FP1, mientras que Arvid fue el más rápido, marcando el sexto mejor tiempo. Charles Leclerc se colocó en la cima de la clasificación a 0.107s de Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, en una sesión en la que nueve de los 10 equipos presentaron pilotos novatos. Sauber fue el único equipo que no cedió una alineación modificada, con Nico Hulkenberg siendo el tercero más rápido.

Es la segunda ocasión que corre en la Práctica de la escudería en el Autódromo. El año pasado hizo como 15 minutos de práctica y “seis buenas vueltas”, indica él mismo.

El regio sigue teniendo su imperio en la IndyCar ante el público estadounidense. Por años se le ha cuestionado sobre su sueño de ser ascendido a F1, sin embargo, hoy es el mejor estandarte de Arrow McLaren en aquel circuito, donde es subcampeón de la temporada 2025. Pato sigue sosteniendo, que lo mejor que puede pasarle es ganar la Indy500, mientras atiende un coqueteo de la F1 que ha durado siete años.

Patricio sigue siendo el sueño del próximo mexicano en la F1 y esto lo respalda sus fans. Un grupo de unas siete personas provenientes de Querétaro, con sombreros de patos compartieron su sentir sobre el lugar 13 de Pato en la Práctica:

“Lo dio todo es una buena oportunidad para él, se le complica el carro de Lando, porque es de mucha mañana, pero creo que lo hizo bien para quedar en ese puesto. Pato, siempre lo haces muy bien, esos primeros lugares que tuviste en la Indy y seguro en la F1 lo vas a hacer igual o mejor. Ya lo queremos ver en la F1 ya que lo suban”, me dijo el fan Isaías.

“Eres orgullo nacional, gracias por representar a México”, subrayó otra aficionada del grupo.

“Hizo todo lo que estaba en sus manos y desde el año pasado estuvo demostrando cómo se ha ido posicionando y mejorando”, remató un tercer fan.

Pato O’Ward no se subía al McLaren desde el fin de semana en Abu Dhabi del año pasado.

Resultados de la FP1 - GP de México:

Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.380

Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.487

Nico Hülkenberg | Sauber | 1:18.760

Oscar Piastri | McLaren | 1:18.784

Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:18.916

Arvid Lindblad | Red Bull | 1:18.997

Esteban Ocon | Haas | 1:19.038

Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:19.090

Franco Colapinto | Alpine | 1:19.331

Alexander Albon | Williams | 1:19.384

Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.409

Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.472

Pato O’Ward | McLaren | 1:19.680

Fred Vesti | Mercedes | 1:19.689

Paul Aron | Alpine | 1:19.862

Ryo Hirakawa | Haas | 1:20.073

Ayumu Iwasa | Racing Bulls | 1:20.153

Luke Browning | Williams | 1:20.310

Jak Crawford | Aston Martin | 1:20.371

Antonio Fuoco | Ferrari | 1:20.854

Datos sobre el México GP:

Las últimas poles en el Mexican GP:

2024 – Carlos Sainz (Ferrari)

2023 – Charles Leclerc (Ferrari)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2019 – Charles Leclerc (Ferrari)*

Los últimos ganadores del Mexico GP:

2024 – Carlos Sainz (Ferrari)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Asistencia oficial — viernes 24 de octubre: 101,327 personas