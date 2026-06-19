Marruecos vence 1-0 a Escocia y queda a un paso de los dieciseisavos del Mundial 2026

Marruecos quedó este viernes a un paso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Escocia, con un madrugador gol de Ismael Saibari, y tomar el liderato del Grupo C.

Saibari anotó el tanto de la victoria en el minuto 2 del partido en el Boston Stadium. Disparó a quemarropa después de un gran pase de Brahim Díaz al vacío.

Marruecos suma cuatro puntos, seguida por Escocia con tres y Brasil con uno. Haití no ha inaugurado su cuenta. Los pentacampeones mundiales jugaban este mismo viernes frente a la selección caribeña.