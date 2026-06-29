Marruecos supera a Países Bajos en penales y gana su boleto a octavos de final del Mundial 2026

Marruecos avanzó el lunes a los octavos de final del Mundial, tras vencer 3-2 a Países Bajos por penales, en una tanda marcada por disparos muy mal pateados y un par de paradas de los arqueros.

Los 120 minutos habían terminado 1-1 con goles de Cody Gakpo e Issa Diop a los 72 y 91 minutos, respectivamente.

Ismael Saibari le dio el triunfo a su equipo en el último penal de la tanda, y condenó a la eliminación al elenco europeo, que había llegado al torneo como uno de los favoritos, y una vez más se quedó fuera de la competencia por penales.

En los octavos de final, Marruecos enfrentará el 4 de julio a Canadá, que el domingo eliminó a Sudáfrica con un triunfo de 1-0.

El partido, disputado en el estadio Monterrey, en el norte de México, inició muy trabado, con pocas opciones de gol y con ambas selecciones anulándose e interrumpiendo el encuentro con faltas constantes.