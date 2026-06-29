Dow Jones cierra en máximos históricos; tecnología impulsa

El Dow Jones cerró por encima de las 52,000 unidades por primera vez en la jornada de este lunes, impulsados por el debut de Alphabet en este mismo y recuperación del apetito por el riesgo.

El Promedio Industrial Dow Jones sumó 305.97 puntos, o 0.59%, a 52,182.08 unidades, con lo que anotó niveles históricos.

Por su parte, el Nasdaq Composite subió 522.52 puntos, o 2.07%, a 25,820.14 unidades y el índice S&P 500 ganó 86.25 puntos, o 1.17%, a 7,440.27 unidades, luego de que ambos indicadores presentaran cinco jornadas a la baja.

Con dichos resultados, a falta de un día de negociaciones, los índices se perfilan a registrar números mixtos en junio. El Dow Jones avanza 2.25%, mientras que el Nasdaq retrocede 4.27% y el S&P 500 baja 1.84 por ciento.

En lo que va del presente año, el Nasdaq sube 11.09%, el S&P 500 escala 8.69% y el Dow Jones aumenta 8.57 por ciento.

Analistas de Actinver, escribieron en un informe que el mercado registró un cierre con movimientos positivos, “impulsado por el rebote en las principales compañías tecnológicas y emisoras de semiconductores, después de las caídas recientes relacionadas con la toma de utilidades en inteligencia artificial”.

Agregaron que la sesión reflejó una recuperación en el apetito por riesgo dentro del sector, con inversionistas retomando exposición a empresas vinculadas a infraestructura de Inteligencia Artificial ante la expectativa de que este ciclo de inversión siga respaldando las utilidades corporativas.

“El movimiento estuvo respaldado por un mayor apetito por riesgo, después de que Estados Unidos e Irán acordaron una pausa en las hostilidades y permitieron nuevamente el libre tránsito de embarcaciones comerciales por el Estrecho de Ormuz”, afirmaron analistas de GBM Research.

Añadieron que la recuperación también reflejó un repunte en acciones tecnológicas y de semiconductores, con el fondo cotizado (ETF) VanEck Semiconductor, que agrupa a las empresas más liquidas de la industria internacional de chips, avanzando más de 3% tras su desplome en sesiones anteriores.

“El hecho de que se produjeran hostilidades entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana realmente no tuvo un efecto negativo en el mercado”, afirmó Peter Cardillo, economista jefe de Mercados de Spartan Capital Securities.

“El mercado mira hacia el futuro y se prepara para la temporada de resultados, que ya no está tan lejos”, añadió.

Estados Unidos e Irán acordaron el domingo cesar los enfrentamientos y permitir que los buques mercantes transiten libremente por el estrecho de Ormuz, tras un fin de semana de intercambios militares que amenazaron con descarrilar las negociaciones destinadas a poner fin a su conflicto.

Tecnología impulsa

En este contexto, 6 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo. El de tecnología (+2.4%) registró el mayor avance, impulsada por Applied Materials, NVIDIA y KLA. Seguido por consumo discrecional (+2.4%) que siguió esta tendencia de la mano de Tesla y Amazon. El de comunicaciones (+1.6%) avanzó respaldado por Alphabet y Meta Platforms.

Por otro lado, el sector de materiales (-1.8%) figuró como el más rezagado, presionado por Linde, Nucor y CRH y el de energía (-0.5%) cerró a la baja arrastrada por Chevron, Williams Companies y ConocoPhillips.