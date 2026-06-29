Entre el marcador y los indicadores

Así, como pateando un bote, se acabó la primera mitad de este 2026. Regularmente hacemos un corte de caja al cierre del año, no en este punto, y menos ahora que estamos concentrados todos en un balón y que, dependiendo de lo que ocurra esta noche tras 90 minutos de juego, filtraremos la realidad de una forma peculiar.

Estamos en la encrucijada entre indicadores macroeconómicos débiles y un humor social aferrado a que un equipo de futbol nos dé una esperanza que la economía no nos da. En el terreno práctico, un buen resultado esta noche ayudaría a un efecto rebote psicológico y comercial que podría darle algo de oxígeno al arranque del tercer trimestre del año.

Pero si todo acaba en el “ya merito” y se desinfla la narrativa de los medios del “¿y si sí?”, puede haber una resaca que diluya esa resiliencia ganada en la cancha y que funciona como tanque de oxígeno, no solo para el consumo, sino para no encender las alarmas sobre el verdadero desgaste que tiene la economía mexicana.

La realidad es que la economía mexicana tuvo un promedio de crecimiento de apenas 0.9% entre el 2019 y el 2025, y que este 2026 arrancó con una contracción del Producto Interno Bruto de -0.6 por ciento.

Para mañana no habrá más tema de conversación que el marcador de esta noche; pocos se acordarán de que este miércoles llegó la fecha marcada en el calendario del T-MEC para manifestar el deseo tripartito de su continuidad.

El mejor escenario para este momento sería ver a México alzando la Copa y a Donald Trump ratificando el acuerdo comercial por seis años más. Futbol aparte, la realidad es un castigo arancelario y el endurecimiento de las reglas de origen en sectores estratégicos como condición para mantener algún tipo de relación comercial preferencial.

Por supuesto que muchos de los retos económicos están en nuestra propia cancha, más allá de la alevosía estadounidense. La cautela de las inversiones tiene que ver con la falta de seguridad jurídica que se percibe tras la reforma al Poder Judicial y, recientemente, con la debilidad institucional que dejan las evidencias de vínculos con el crimen organizado por parte de muchos integrantes de la clase política.

Es también un reto de esta segunda mitad del año ver que se pueda consolidar una baja de la inflación, no solo en los precios volátiles que regalan algunas buenas fotografías quincenales del Índice Nacional de Precios al Consumidor, sino en los precios centrales; la inflación subyacente, que sigue lejos del objetivo del Banco de México.

La economía mexicana no apunta este año a tener mayores dificultades; tampoco pinta para que se pueda recuperar de forma notable en su desempeño económico.

El consumo interno derivado del campeonato de futbol podría ayudar a evitar una recesión técnica, y un buen resultado esta noche puede ayudar en el ánimo, en el consumo temporal y en patear un poco más los problemas que cargamos como país. Pero terminar de buenas con el resultado de la cancha tampoco le cambia la suerte económica al país.