Gasolina en EU, en su precio más bajo desde marzo

El precio de la gasolina regular en Estados Unidos cayó por séptima semana consecutiva y está en su nivel más bajo desde mediados de marzo pasado.

En la última semana, el precio promedio a nivel nacional de la gasolina Magna cayó 7 centavos, a 3.78 dólares por galón (17.45 pesos por litro), según datos de la consultora GasBuddy.

En tanto que el precio promedio del diésel cayó 11 centavos en la última semana, a 4.88 dólares por galón, (22.51 pesos por litro).

La gasolina cayó en 46 de los 50 estados, mientras que el diésel bajó de precio en 49 estados, explicó el jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, Patrick De Haan.

“Las bajas se produjeron a pesar de una semana turbulenta, ya que Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques antes de que ambas partes acordaran poner fin a las hostilidades justo a tiempo el domingo, evitando lo que podría haber sido un aumento significativo en los precios del petróleo”, declaró.

Por ahora, GasBuddy prevé que el promedio nacional continúe disminuyendo gradualmente esta semana, “aunque la situación sigue siendo todo menos predecible”, resaltó.

Dijo que un puñado de estados con ciclos de ajuste de precios podría registrar aumentos antes del feriado del 4 de julio, mientras que muchos estados que ya experimentaron alzas la semana pasada deberían ver cómo los precios vuelven a bajar.

“Es probable que los automovilistas en los estados sin esos ciclos de ajuste sigan beneficiándose de precios más bajos, pero la naturaleza frágil de la situación entre Estados Unidos e Irán significa que las perspectivas podrían cambiar rápidamente”, aseguró.

¿Dónde es más barata?

Los estados donde más barata es la gasolina son Indiana, donde se vende a 3.21 dólares por galón; Texas, en donde está a 3.24 dólares, y Oklahoma, donde se vende a 3.29 dólares.

En tanto que los estados donde más cara está la gasolina son Hawái (5.43 dólares por galón), California (5.38 dólares por galón) y Washington (5.12 dólares).

Petróleo se estabiliza

Los precios del petróleo se estabilizaron ligeramente al inicio de esta semana tras la drástica caída registrada la semana anterior, en la que bajaron más de 10% a medida que se intensificaba el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz y las exportaciones del Golfo Pérsico se recuperaban.

“Desde la firma del Memorando de Entendimiento, hemos observado un aumento en el número de buques que atraviesan el estrecho; barcos que estaban bloqueados quedaron repentinamente disponibles, generando una nueva oleada de oferta”, dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS.

Este lunes, los precios del petróleo subieron más de 1% tras los ataques de Estados Unidos e Irán que pusieron de manifiesto la fragilidad de su acuerdo de paz provisional, mientras que las expectativas de una recuperación sostenida del transporte de energía a través del estrecho de Ormuz limitaron las ganancias.

Trump exige bajar el precio a 2.50 dólares por galón

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este lunes a los vendedores de gasolina en el país que reduzcan “de inmediato” los precios al consumidor, argumentando que el petróleo se cotiza en torno a los 68 dólares por barril y que los precios actuales del combustible son excesivos.

En un mensaje en la red Truth Social, Trump instó a fijar la gasolina alrededor de 2.50 dólares por galón y pidió a California reducir sus impuestos sobre los combustibles, al considerar que estas cargas fiscales están elevando artificialmente el precio final.

En la última semana, el precio promedio a nivel nacional de la gasolina Magna cayó 7 centavos, a 3.78 dólares por galón, según datos de la consultora GasBuddy.