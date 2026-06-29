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Países Bajos y Marruecos van a penales para definir el pase a octavos

El delantero Cody Gakpo anotó gol al minuto 72 para la Oranje tras recibir un balón de rebote y fulminar el arco de Marruecos.

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Países Bajos vs. Marruecos.Reuters

AFP

Las selecciones de Países Bajos y Marruecos definirán en tanda de penales el pase a octavos del Mundial, tras mantener el empate 1-1 en tiempo extra en el estadio Monterrey.

El delantero Cody Gakpo anotó gol al minuto 72 para la Oranje tras recibir un balón de rebote y fulminar el arco de Marruecos. El defensa Issa Diop descontó para Marruecos con un cabezazo al 90+1.

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