Países Bajos y Marruecos van a penales para definir el pase a octavos

Las selecciones de Países Bajos y Marruecos definirán en tanda de penales el pase a octavos del Mundial, tras mantener el empate 1-1 en tiempo extra en el estadio Monterrey.

El delantero Cody Gakpo anotó gol al minuto 72 para la Oranje tras recibir un balón de rebote y fulminar el arco de Marruecos. El defensa Issa Diop descontó para Marruecos con un cabezazo al 90+1.