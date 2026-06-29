Feria del Libro “Pensamiento Crítico” convocará a más de 50 editoriales

La Feria Internacional del Libro “Pensamiento Crítico” (FILPEC) llega robustecida a su segunda edición, con más de medio centenar de sellos hispanoamericanos participantes y una enriquecida propuesta que incluye conversatorios, jornadas de cine documental, presentaciones editoriales y un coloquio internacional para reflexionar sobre los desafíos intelectuales, sociales y culturales de nuestra época.

Esta iniciativa impulsada por 17, Instituto de Estudios Críticos y el Colegio de San Ildefonso de la UNAM, a través del Taller de Futuros fundado por ambas instancias, tendrá lugar los días 4 y 5 de julio en el Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura, en la Ciudad de México.

Se trata de la única feria librera en Hispanoamérica dedicada específicamente a la producción editorial vinculada con el pensamiento crítico que, en las últimas décadas, ha dejado de ser un ámbito restringido a ciertas disciplinas universitarias para convertirse en un espacio de convergencia entre investigación, creación artística, intervención social y reflexión pública.

FILPEC surge precisamente de ese desplazamiento. Más que una feria especializada, se propone como un punto de encuentro para comunidades intelectuales y culturales que trabajan sobre las grandes preguntas de nuestro tiempo: la justicia, el medio ambiente, la tecnología, la democracia, la paz, la salud, la memoria, la subjetividad y la convivencia.

“En esta segunda edición contaremos con 50 por ciento más sellos editoriales y la lista de temas tratados e invitados relevantes crecerá significativamente. Nos hemos propuesto hacer de la FILPEC un foro semestral de creciente relevancia local y regional, y estamos muy contentos con la buena acogida de nuestra propuesta”, explica el rector fundador de 17, Instituto de Estudios Críticos, Benjamín Mayer Foulkes.

Es así que este foro pionero amplía la apuesta con que hace seis meses inauguró un espacio inédito en México para la divulgación de publicaciones que abordan el pensamiento crítico. En esta ocasión reunirá a escritores, investigadores y lectores provenientes de seis países: México, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile y España, en una apuesta por fortalecer un campo intelectual en expansión.

“Existe un número creciente de personas interesadas en comprender críticamente las transformaciones de nuestro tiempo, pero no necesariamente existen espacios que permitan reunir de manera visible y plural las publicaciones que responden a esa inquietud”, señala Mayer Foulkes. “FILPEC busca contribuir a la construcción de ese espacio”.

Los visitantes encontrarán publicaciones impresas y digitales dedicadas a campos diversos como filosofía, teoría crítica, psicoanálisis, literatura, historia, género y sexualidades, discapacidad, salud y medicinas, comunicación, cultura digital, geopolítica, estudios globales, construcción de paz, diseño, educación y medio ambiente.

Un foro para pensar el siglo XXI

Como una extensión previa de la FILPEC, se celebrará el XLI Coloquio Internacional “Modelo para ensamblar. Responder al siglo XXI”, que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio en el Museo de Arte Popular (Revillagigedo 11, Centro Histórico, Ciudad de México).

El encuentro coincide con el 25° aniversario de la fundación de 17, Instituto de Estudios Críticos, y reunirá a un grupo internacional de investigadores, artistas, escritores, activistas y especialistas de múltiples disciplinas para reflexionar sobre los desafíos intelectuales, sociales y culturales que plantea nuestro presente.

El coloquio propondrá una discusión abierta sobre las posibilidades actuales de la crítica frente a fenómenos como la crisis ambiental, los conflictos bélicos, las transformaciones tecnológicas, la polarización política, las mutaciones de los lazos sociales y las nuevas formas de producción cultural.

Libros, diálogos y pensamiento público

Entre las actividades editoriales más relevantes figuran la presentación de la colección Miramar, impulsada por el fotógrafo Pedro Meyer; la primera presentación en México de "Poesía reunida (1984-2022)" del poeta e investigador ecuatoriano Eduardo Kingman Garcés; la presentación de "Testigo anticipado", de Bernardo González-Aréchiga; la discusión de "1968: la historia abierta", de Eugenia Allier Montaño, Ilán Semo y Matari Pierre Manigat, y la presentación de "El vuelo de las luciérnagas. Pensar la resistencia frente a la violencia del poder", de la recientemente fallecida Rossana Reguillo y Alina Peña, a quien acompañarán Néstor García Canclini y Jacobo Dayán.

Destacan, igualmente, los conversatorios con autores como Susana Bercovich, Carlos Pereda, Philippe Ollé-Laprune, Elena Bravo Ceniceros, Raúl Quesada o el escritor Mario Bellatin, quien partirá de su proyecto literario La Matanza para reflexionar acerca de la putrefacción y la remembranza.

En este marco, tendrá lugar el lanzamiento del portal 17impro.org, nuevo epicentro de la improvisación en español, con la participación de la pionera del free jazz en México Ana Ruiz, el músico improvisador argentino Gonzalo Biffarella y el músico, filósofo y coordinador del área de Estudios de la Improvisación en 17, Instituto de Estudios Críticos, Ricardo Lomnitz Soto.

Cine documental

La programación incluirá además la proyección de tres documentales dirigidos por miembros de la comunidad de 17, con quienes será posible conversar tras las funciones.

La falla (México, 2024), de Alana Simões, ofrece una mirada indirecta al país a partir de la experiencia de una escuela primaria en Jalisco. La película fue nominada al Premio Ariel como Mejor Largometraje Documental.

El estreno nacional de The Republics (Inglaterra, 2022, con subtítulos en español), de Huw Wahl, cuyo punto de partida es el libro del poeta Stephen Watts Republic Of Dogs / Republic Of Birds, un recorrido por el paisaje, la historia y la memoria que indaga en el poder de las palabras para celebrar y resistir. Se proyectará el 2 de julio en La Cueva (Serapio Rendón 8, colonia San Rafael, CDMX).

También el estreno nacional de Un ropero, una isla (México, 2025), de Jeannine Diego, que explora el universo de la confección de ropa y accesorios en Cuba, en un contexto donde la moda se desarrolla al margen de una industria formal.

La segunda Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico (FILPEC) se llevará a cabo de manera presencial en el Centro de Cultura Digital (Paseo de la Reforma s/n, esquina Lieja, colonia Juárez, CDMX), con entrada libre y transmisión en vivo a través del canal de YouTube de 17, Instituto de Estudios Críticos.

Cartel de la 2ª Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico.Foto EE: Especial

2ª Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico

4 y 5 de julio, 2026

Centro de Cultura Digital (Paseo de la Reforma s/n, esquina Lieja, colonia Juárez, CDMX)

Entrada libre

Transmisión en vivo a través del canal de YouTube de 17, Instituto de Estudios Críticos: https://youtube.com/@17institutodeestudioscriticos?si=2vzVeSJA_iC6ejZp

Consulta el programa: 17instituto.org/xli-coloquio-internacional