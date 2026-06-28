DT de Países Bajos cree que choque con Marruecos será emocionante; lamenta sea demasiado pronto

El ⁠enfrentamiento entre Marruecos y Países Bajos por los dieciseisavos de final podría haber ⁠llegado demasiado pronto en el Mundial, sugirió el DT neerlandés, Ronald Koeman, antes del partido del lunes en Monterrey.

Ambos equipos quedaron entre los ocho primeros en el ⁠último Mundial: Marruecos se convirtió en la ⁠primera selección africana y árabe en alcanzar las semifinales, mientras que los neerlandeses cayeron por penales ante Argentina en cuartos.

"Es muy significativo que este partido se dispute ahora, porque ambos equipos deberíamos llegar más allá de esta fase", afirmó Koeman. "Es un partido muy importante entre dos equipos que quieren llegar lo más lejos posible en el torneo, y un encuentro de esta naturaleza llega un poco pronto en el Mundial, diría yo".

"Pero es lo que hay y será un partido muy atractivo", agregó el DT.

Tanto él como el capitán, Virgil van Dijk, se mostraron seguros al analizar su estrategia de cara al choque.

"Tienen mucho talento, pero nosotros también, y sabemos dónde tenemos que frenarlos y desmontar su juego, así que no estamos preocupados", afirmó Koeman.

Van Dijk destacó al lateral derecho marroquí Achraf Hakimi como uno de los mejores del fútbol mundial. Otros jugadores a los que hay que seguir de cerca, según él, son el delantero Ismael Saibari, tras una temporada excepcional en el PSV de Eindhoven, y el centrocampista Brahim Díaz.

"Tienen muchos buenos jugadores. El centrocampista defensivo que está despuntando ⁠ahora, un joven que lo está haciendo muy bien, ⁠es otro de ellos", añadió, ⁠refiriéndose a Ayyoub Bouaddi, de 18 años.

"Los hemos analizado, hemos entrenado, hemos tenido dos sesiones muy ⁠buenas y ya está todo dicho y hecho; ahora depende de nosotros. Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Va a ser un encuentro difícil pero lo espero con ilusión. Estos son los partidos en los que uno quiere participar", agregó.

Van Dijk afirmó que no cree que su equipo necesite una victoria contundente sobre Marruecos para demostrar su potencial como candidato al título.

"No creo que tengamos que demostrar nada. ⁠Es un partido fantástico para que vaya a verlo el público neutral. Para nosotros, es simplemente la realidad. Ahora estamos aquí y nos preparamos para enfrentarnos a Marruecos".